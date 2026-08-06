De niño prodigio de la IA a perder u$s4.700 millones en solo una semana: quién es Leopold Aschenbrenner

A sus 24 años ya alcanzó una fortuna nunca antes vista, pero un inconveniente derrumbó su patrimonio en cuestión de días.

Con tan solo 24 años, Leopold Aschenbrenner pasó de ser un investigador prácticamente desconocido a convertirse en una de las figuras más conocidas del rubro financiero. Su visión sobre la inteligencia artificial le abrió las puertas de grandes fondos de inversión y atrajo a empresarios de primer nivel.

El crecimiento de su firma fue tan rápido como llamativo, pero a pesar de todo, una serie de movimientos del mercado cambió su posición en tan solo días y le provocó una de las pérdidas patrimoniales más impactantes que se registraron este año en Wall Street.

Leopold Aschenbrenner nació en Alemania dentro de una familia de médicos y desde muy chico mostró ser un prodigio en las matemáticas y la informática , lo que le permitió adelantar varios años escolares hasta terminar la secundaria con apenas 15 años. Después de eso se mudó a Estados Unidos para estudiar Economía en la Universidad de Columbia. En 2021 se graduó a los 19 años como el mejor estudiante de toda su promoción.

Aschenbrenner es conocido por su trabajo sobre la seguridad de la IA.

Una vez que finalizó la carrera, trabajó en el FTX Future Fund , el brazo filantrópico creado por Sam Bankman-Fried. Luego del colapso de FTX, abandonó esa organización y se incorporó a OpenAI , donde integró el equipo dedicado al estudio de la seguridad de los sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Su salida de OpenAI en 2024 fue polémica, ya que la empresa sostuvo que compartió información interna sin autorización , mientras que Aschenbrenner respondió que el material no era confidencial y que buscaba opiniones de investigadores externos. También afirmó que existían diferencias sobre las políticas de seguridad relacionadas con el desarrollo de la IA.

Poco después fundó Situational Awareness, un hedge fund especializado en inversiones de inteligencia artificial. A pesar de no contar con experiencia previa como administrador de fondos, logró reunir u$s225 millones de capital inicial gracias al respaldo de empresarios importantes e inversores tecnológicos. La estrategia consistía en apostar por compañías de chips, memoria, centros de datos, energía, computación en la nube e infraestructura necesaria para el crecimiento de la inteligencia artificial.

Leopold Aschenbrenner llegó a gestionar más de 20.000 millones de dólares. Gentileza - Dwarkesh Patel Podcast

El ensayo que cambió todo: cuál fue el pico de su fortuna

El gran salto a la fama llegó en 2024 con la publicación de su ensayo "Situational Awareness: The Decade Ahead", un documento de 165 páginas que planteó que la inteligencia artificial general podría desarrollarse mucho antes de lo previsto y modificar profundamente la economía mundial. El trabajo circuló entre referentes de Silicon Valley, Wall Street y Washington, con personalidades como Michael Dell que compartieron sus ideas y numerosos inversores empezaron a seguir sus análisis.

Ese reconocimiento impulsó el crecimiento de su fondo, durante 2025 obtuvo una rentabilidad del 200% y hasta mayo de 2026 acumulaba un 270% adicional. Desde su creación, distintos informes estimaban ganancias superiores al 1.000%. El patrimonio administrado también creció, ya que primero superó los u$s20.000 millones y posteriormente alcanzó un máximo de u$s45.000 millones en activos bajo gestión.

Eso elevó la riqueza personal de Aschenbrenner, ya que diversas estimaciones calcularon que, en el mejor momento del fondo, su fortuna llegó a ser de u$s5.000 millones, impulsada por las comisiones, su participación accionaria en la gestora y el valor potencial de inversiones privadas como Anthropic.

Un traspié lo llevó a perder millones. Freepik

El gran colapso que lo hizo perder millones

La situación cambió durante julio de 2026, cuando el fondo mantenía una estrategia muy agresiva basada en apalancamiento financiero, con préstamos que multiplicaban varias veces el capital propio para ampliar las inversiones. Cuando las acciones de infraestructura de inteligencia artificial comenzaron a caer, las posiciones largas perdieron valor al mismo tiempo que varias apuestas bajistas sobre empresas de software también generaban pérdidas.

Ese doble golpe provocó llamados por parte de los bancos acreedores, que exigieron nuevas garantías. Para conseguir liquidez, Situational Awareness tuvo que desprenderse de buena parte de su cartera de acciones, lo que aceleró todavía más la caída. Como consecuencia, el fondo informó una pérdida mensual del 67%. Los activos administrados descendieron desde u$s45.000 millones hasta u$s10.000 millones.

En medio de la crisis, la firma de Ken Griffin, Citadel, adquirió gran parte de las posiciones bursátiles apalancadas del fondo y también existieron conversaciones con otros grandes jugadores financieros para reducir el riesgo y estabilizar la situación. El derrumbe tuvo un gran impacto sobre el patrimonio del joven inversor y su fortuna estimada pasó de u$s5.000 millones a unos u$s300 millones, lo que implica una pérdida de u$s4.700 millones en una semana.