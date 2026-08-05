El práctico invento para el celular: una pantalla extra para grabar videos y sacar mejores selfies + Agregar ámbito en









Este nuevo invento facilitará la vida de muchos que sufren con la calidad de la cámara delantera del teléfono, ya que podrán aprovechar el mejor lente del celular.

Con este accesorio se podrá aprovechar al máximo el potencial de la cámara trasera del celular. Cardon

Crear contenido para redes sociales o grabarse en viajes se convirtió en una rutina diaria para millones de personas. Sin embargo, para lograr un encuadre perfecto suele ser necesario recurrir a la cámara frontal, cuya calidad de imagen es significativamente inferior a la de los lentes traseros del teléfono.

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Para resolver este problema, la firma Cardon presentó el V1 Pro, un práctico monitor portátil de tamaño similar al de una tarjeta de crédito. El dispositivo se adhiere de forma magnética a la parte trasera del smartphone y se conecta mediante su puerto USB-C, permitiendo al usuario visualizarse en tiempo real mientras graba con la cámara principal.

Este práctico accesorio permitirá sacarle el máximo partido a la cámara trasera del celular. Cardon De qué trata este monitor extra para el celular El Cardon V1 Pro es un pequeño monitor que se fija de forma magnética en la parte trasera del celular para mostrar en otra pantalla lo registrado por la lente principal del equipo. De esta manera, permite ver el encuadre en tiempo real mientras se graba un video o se realiza una toma con la máxima calidad del teléfono.

El accesorio fue creado para creadores de contenido, vloggers y viajeros que buscan aprovechar la cámara principal en situaciones donde necesitan aparecer dentro de la escena. Con el tamaño similar al de una tarjeta de crédito (8,8 x 6 cm), el dispositivo se conecta mediante USB-C y no requiere aplicaciones adicionales. En su campaña de lanzamiento en Kickstarter se consigue por u$s80, mientras que su precio final de venta al público será de u$s123.

El monitor se instala mediante un sistema magnético compatible con fundas y anillos tipo MagSafe, integrándose al celular sin sumar demasiado tamaño. Su funcionamiento es simple: se conecta al equipo, obtiene energía directamente del teléfono y suma la opción de conectar una batería externa a su puerto secundario para cargar el móvil mientras se graba.

V1 Pro Las características y funciones claves de este invento El V1 Pro cuenta con una pantalla de cuatro niveles de brillo ajustables (hasta 450 nits) para observar la imagen captada por el teléfono incluso bajo luz solar directa. Entre sus funciones permite activar un modo espejo con un solo clic y soporta resoluciones de video de hasta 4K a 120 fps en iPhone y hasta 8K a 40 fps en celulares Android compatibles. El accesorio también está pensado para la grabación integral de contenidos, ya que incluye un mando a distancia inalámbrico para activar el disparador hasta a 15 metros en ciudad y un micrófono magnético que se engancha en la ropa con hasta 5,5 horas de autonomía. Esto resulta ideal para controlar el encuadre y el audio a distancia. Su diseño compacto busca mantener la practicidad del smartphone, permitiendo guardarlo en un bolsillo o utilizarlo sobre trípodes y palos selfie. La pantalla funciona como un complemento perfecto que facilita las posibilidades del teléfono sin modificar sus funciones principales.

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