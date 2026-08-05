Maguire, Garfield o Holland: cuál es el Spider-Man que más millones acumuló en su carrera

Los tres revolucionaron el cine al juntarse en una misma película, pero también obtuvieron grandes resultados sin el traje y encabezando distintas producciones.

Juntos lograron cumplir el sueño de millones de fanáticos, pero por separado consiguieron realizar carreras muy rentables en el cine.

Millones de fanáticos deliraron en el momento en el cual el cine hizo posible el sueño de muchos: Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland compartieron pantalla interpretando a Spider-Man , el superhéroe favorito de la gente. Los tres protagonizaron uno de los acontecimientos más importantes de la historia del cine .

Esta película les ha dado la chance de ganar una enorme cantidad de dinero , pero a la hora de sacarse el traje e interpretar otros papeles, hay uno que le sacó una enorme diferencia a los demás. Sin ser el amigable vecino de los neoyorquinos, encontró en Hollywood distintas oportunidades para agigantar su patrimonio.

Tobey Maguire fue el primero en calzarse el traje rojo y azul tan característico del personaje y, para muchos, el más querido de los tres. Su versión fue un éxito total en cines, en una época donde los superhéroes no tenían la importancia en la industria con la cual hoy cuentan.

El trío se reunió para cumplir el sueño de los fanáticos: ver a los tres Spider-Man juntos en la gran pantalla.

Maguire también es responsable del crecimiento de este género y de despertar el interés de los estudios en realizar más obras. Fue en 2002 cuando Sam Raimi lo eligió para encarnar a Peter Parker , el adolescente el cual sufre la picadura de una araña radioactiva y adquiere superpoderes.

Su salario en ese entonces fue de alrededor de u$s4 millones , mientras que, en la segunda entrega lanzada en 2004, percibió u$s17 millones más el 5% de la taquilla (u$s59 millones). Para la tercera entrega, entre sus u$s15 millones de salario más un plus del 7,5% de la recaudación, la suma alcanzó los u$s82 millones.

Si bien no está confirmado, Maguire podría aparecer como Spider-Man en las actuales películas de Marvel para despedirse del personaje ante sus fanáticos.

Sacando la primera entrega, la segunda y tercera superan ampliamente su mejor papel fuera de Spider-Man: en 2003 formó parte de "Alma de héroes", con un arreglo de u$S12,5 millones por ser el protagonista de la cinta. Su patrimonio neto actual es de u$s75 millones, y todo se lo debe a su rol como actor.

Tom Holland y el salto del Universo Marvel hacia los millones

El joven británico llegó con un universo armado y en otras circunstancias. Para Marvel, era importante elegir una nueva cara para poder explorar los inicios de Peter Parker, quien es un adolescente en los cómics cuando recibe la picadura. Al estar integrado a un mundo donde ya existían los superhéroes, en su caso lo recluta Tony Stark, quien es Iron Man, para sumarse a Los Vengadores.

La primera vez fue en "Capitán América: Civil War", estrenada en 2016 y la cual le dejó una ganancia de u$s250.000. Luego llegaría su próxima película personal, con un salario de u$s500.000 que aumentó a u$s1,5 millones por los bonos de taquilla.

La gran diferencia con Maguire y Andrew Garfield es su participación en más películas donde se reúnan los héroes. Fue parte de "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame", con un contrato de u$s3 millones en cada una de las cintas.

Holland es el actual Spider-Man del UCM y, por su edad, podría durar varios años en el rol de Peter Parker. Disney/Sony

Además, protagonizó dos más en solitario del arácnido: "Spider-Man: Far From Home" en 2019, ganando u$s4 millones entre su sueldo y los bonos de recaudación, y u$s10 millones con el mismo trato en "Spider-Man: No Way Home", donde compartió pantalla con sus predecesores.

Recientemente se ha estrenado la cuarta entrega del héroe de Nueva York, llamada "Spider-Man: Brand New Day", y si bien aún resta saber cuánto podría llegar a ganar con las bonificaciones por taquilla, se estima una cifra cercana a los u$s20 millones.

Holland hoy cuenta con un patrimonio estimado de u$s25 millones, ya que también participó de varios éxitos del cine como "Uncharted", interpretando a Nathan Drake en la adaptación del legendario videojuego, y la reciente "Odisea" de Christopher Nolan.

¿El Spider-Man menos recordado? la fortuna de Andrew Garfield

A Andrew Garfield le pasa algo similar a ser el hermano del medio. No recibe el cariño del primogénito ni tampoco es la cara nueva fascinante para todos. Pese a eso, muchos expertos consideran que su interpretación de Peter Parker y Spider-Man es de las mejores vistas en el cine.

Garfield sueña con calzarse el traje una vez más, pero no hay certezas de que su deseo se haga realidad. Sony

Además, el actor ha destacado en reiteradas ocasiones su disfrute cada vez que tiene la responsabilidad de ponerse el traje debido a la admiración sentida por el personaje. En 2012 encarnó al amigable vecino en "The Amazing Spider-Man", una historia más apoyada en los cómics y cuyo salario fue de u$s500.000.

Para la segunda entrega, el mismo aumentó a u$s1.000.000, y para la tercera se duplicaría, pero el estudio decidió cancelar la trilogía ante la poca venta de entradas.

En 2021 recibió su mejor paga en la industria, ya que fue parte del musical de Netflix "Tick, Tick... Boom!", el cual le valió su segunda nominación al Óscar y le dio la chance de cobrar cerca de u$s3 millones por su actuación. Su patrimonio neto es el más bajo de los tres, ubicándose en u$s16 millones construidos íntegramente por su rol en Hollywood.