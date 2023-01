Supercopa Internacional en Emiratos Árabes entre Boca y Racing: el negocio por detrás

Al mejor estilo europeo, la Liga Profesional de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentina decidieron primero crear un nuevo torneo y luego ‘venderlo’ a capitales extranjeros para potenciar la exposición del fútbol campeón del mundo. Este trofeo no enfrentará al campeón del último campeonato con el de la Copa Argentina, como hace la Supercopa tradicional, sino que medirá a Boca, vigente ganador del torneo, con Racing, líder en la tabla anual de 2022.

El duelo entre dos clubes grandes del país irá más allá de las fronteras nacionales y se jugará en otro continente. Los incentivos, claro está, son económicos, en una ecuación que deja a distintas partes como ganadores, incluso cuando en la cancha el que triunfe sea uno.

Hasta este momento, la Supercopa Argentina había sido siempre un torneo de relevancia moderada, aunque con partidos importantes y entretenidos. El más recordado había sido el de 2018, cuando River venció a Boca en Mendoza, la sede de aquel año. La Supercopa Internacional no viene a reemplazarla, pero sí a generar un interés diferente: si antes la importancia que los clubes y los hinchas le daban al trofeo no era la esperada, ahora tendrán un motivo para viajar a Emiratos Árabes con otro entusiasmo: el premio que se llevará el equipo ganador es de un millón de dólares.

El número representa una diferencia sustancial con la bolsa que venía entregando la AFA en las ediciones previas del torneo vigente. En 2021, River -campeón tras vencer Racing- se quedó con nueve millones de pesos, una cifra que al tipo de cambio de dólar bolsa de este momento significa algo más de 30 mil dólares. Eso explica por qué la asociación que comanda Claudio Tapia y la LPF decidieron cruzar el Atlántico y ofrecer su producto en el Lejano Oriente.

El agente externo que hizo posible el desembarco de la Supercopa Internacional en Emiratos Árabes es el Abu Dhabi Sports Council, un ente gubernamental que fue creado en 2006 por el jeque del país, Zayed Al Nahyan, y busca desarrollar las actividades deportivas dentro del país. Tiene varias competencias bajo su agenda, entre las que se destacan el Gran Premio de la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Natación, por mencionar apenas algunos. Este organismo cree que “los eventos deportivos globales y comunitarios brindan muchas oportunidades positivas, sobre todo el estímulo de todos los segmentos y grupos de la sociedad para practicar actividades deportivas”. Las posibilidades económicas permiten tener esta variedad para ofrecerles a sus residentes.

La creación de este torneo y la sede elegida no se trata de un hecho aislado. En junio de 2022, antes de que Argentina venciera a Italia por la Finalissima, la AFA y el Abu Dhabi Sports Council firmaron un acuerdo estratégico. La llegada del fútbol nacional al Emirato le permitirá expandir sus fronteras y su alcance fuera del país hacia otras regiones, sobre todo Europa, una búsqueda que Tapia lidera desde su llegada.

Supercopa Internacional en Emiratos Árabes: modelos europeos

Argentina no es el primer país que exporta su fútbol a otros sectores. En las principales ligas europeas esta modalidad ya se transformó en costumbre. Italia enfrenta a sus campeones en distintos lados, como Libia, China, Estados Unidos y Arabia Saudita, mientras que el PSG de Francia, con Lionel Messi como principal atractivo, llevó su Supercopa a Israel el último año. España fue un paso más allá y no solo cambió de sede, sino también de formato: los dos campeones y los dos subcampeones se enfrentan en un Final Four, que desde 2018 se juega fuera del país y desde 2019 su escenario fijo es Arabia Saudita.

De todas maneras, este paso del fútbol argentino sí es inédito en la región. Hasta ahora, ninguna competencia local de Sudamérica había tenido una definición fuera de los límites del país, ni siquiera el poderoso fútbol brasileño con grandes figuras en sus principales equipos.

Docente de Periodismo Deportivo en UADE