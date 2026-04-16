Alquiler de herramientas: un modelo que acelera su expansión en Argentina

La empresa cuenta con una variada oferta de herramientas para la construcción.

En un mercado inmobiliario condicionado por el fuerte aumento de los costos de la construcción, comienzan a consolidarse modelos de negocio alternativos. En ese escenario, el alquiler de herramientas y maquinaria gana protagonismo como una solución tanto para particulares como para profesionales.

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Ese es el nicho en el que busca posicionarse Casa do Construtor, compañía fundada en Brasil en 1993 y especializada en el alquiler de equipos para la construcción. Con más de 830 tiendas en América Latina, principalmente en Brasil y con presencia en Paraguay, Uruguay y Argentina, la firma inició su expansión local con un primer punto en Córdoba y proyecta nuevas aperturas este año en Buenos Aires y Mendoza.

El avance de la marca se da en un contexto donde el encarecimiento de la obra nueva empieza a reconfigurar la demanda. Según explicó su vicepresidente, Bruno Arena, el foco no está únicamente en grandes desarrollos inmobiliarios sino también en otros segmentos como el de las refacciones. “Hay muchos que compran inmuebles usados y realizan reformas, y es ahí donde aparece la necesidad de alquilar herramientas”, señaló.

Cómo es el modelo de negocio El esquema de negocio se apoya en priorizar el uso por un tiempo determinado por sobre la compra. El alquiler parte desde los $10.000 para herramientas básicas, mientras que equipos de mayor porte, como maquinaria especializada, pueden alcanzar valores cercanos al $1.000.000.

En cuanto al modelo de franquicias, Arena explicó que la inversión inicial ronda los u$s200.000, con un período de recupero estimado entre 36 y 48 meses. A nivel regional, el plan contempla la apertura de 300 nuevos locales en América Latina, mientras que en la Argentina el objetivo es alcanzar unas 40 tiendas hacia 2032.

El negocio y sus tres verticales El negocio se estructura en tres grandes segmentos que reflejan los principales usos del equipamiento: Construcción liviana: concentra el grueso de la actividad. Las herramientas de perforación y demolición liviana representan el 12,12% de los alquileres, seguidas por equipos de corte y nivelación (8,21%) y compactación (7,84%). Se trata de insumos clave para ampliaciones, remodelaciones y ajustes estructurales de corta duración.

concentra el grueso de la actividad. Las herramientas de perforación y demolición liviana representan el 12,12% de los alquileres, seguidas por equipos de corte y nivelación (8,21%) y compactación (7,84%). Se trata de insumos clave para ampliaciones, remodelaciones y ajustes estructurales de corta duración. Jardinería: muestra una demanda más atomizada, con predominio de desmalezadoras y cortadoras de césped (2,10%), junto con motosierras y equipos de poda (1,05%). También crecen los alquileres vinculados a mantenimiento de espacios verdes y preparación de suelos.

muestra una demanda más atomizada, con predominio de desmalezadoras y cortadoras de césped (2,10%), junto con motosierras y equipos de poda (1,05%). También crecen los alquileres vinculados a mantenimiento de espacios verdes y preparación de suelos. Mantenimiento: abarca equipos de limpieza técnica, bombeo, generadores y herramientas eléctricas específicas para reparaciones. Más allá de los usuarios particulares, la compañía detecta un crecimiento en la participación de pequeños emprendedores y prestadores de servicios, que optan por alquilar equipamiento según cada trabajo, evitando costos fijos elevados. El desembarco y crecimiento de este tipo de modelos se da en una Argentina donde la dinámica de la construcción sigue tensionada por los costos. Sin embargo, lejos de retraerse, el negocio del alquiler de herramientas encuentra oportunidades en la reconversión del mercado hacia obras más pequeñas, mantenimiento y mejoras de inmuebles usados.

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