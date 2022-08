Roberto Debbag: "Con la pandemia se observó una buena respuesta ante las emergencias"

“Se estima que millones de personas fallecieron, pero también se evitaron millones de muertes por las vacunas: habrían evitado 20 millones de fallecidos. Por lo tanto, si se suman estos números, podría ser el mismo impacto que la pandemia de hace 100 años”, destacó el especialista.

Por otra parte, al analizar la respuesta del sistema de salud argentino en la pandemia, Debbag sostuvo que “lo que visualizó es la respuesta a las emergencias, con cuestiones solidarias y una era de comunicación, hizo que la respuesta fuera adecuada”. “Pero no quiere decir que no se tengan problemas en Argentina con el acceso a la salud. O a cuestiones básicas como el agua potable”, remarcó.

“Si bien hubo buena disponibilidad de vacunas, podría haber sido mejor inicialmente. Por cuestiones que tienen que ver con los accesos”, aseguró.

Además, destacó que “hemos entrado en una era de pandemia, porque se van a vivir cada vez a menos tiempo este tipo de pandemias”.

“El 60% de los virus o bacterias que producen enfermedades en humanos, provienen de animales. Y esto tiene que ver con la variable de la globalización y el tráfico aéreo. El incremento del tráfico aéreo, parte de la mano del crecimiento de Asia, que generó un tráfico aéreo más importante. Y esa movilización de personas, que tienen una cultura de acercamiento y contacto con el animal, pueden generar infecciones”, sostuvo Debbag.

“Y otro punto, tiene que ver con la deforestación. El cambio climático tiene que ver con esto. Hace 26 años, había 41 millones de hectáreas de bosque, hoy hay 39 millones de hectáreas. Es todo el Amazonas. Esa deforestación hace que los animales busquen otro ambiente y empiecen a tener contacto con el humano”, detalló.

En ese escenario, sostuvo: “En 1950, dos tercios del a población vivían en áreas rurales. Se estima que para 2040, el 66% de las personas vivan en zonas urbanas. Al vivir en zonas urbanas, sin el diseño para esa afluencia de personas, no hay acceso a la salud de forma adecuada ni de agua potable”.

Sobre la importancia de contar con hábitos saludables, tanto en materia alimenticia como otros aspectos, Debbag sostuvo: “Es el debate de este tiempo. En las últimas décadas, el mundo accede a mejores alimentos. Y los mejores, son los alimentos proteicos, que generan del mundo animal y vegetal. Pero la cría descontrolada de animales, hace que el humano esté en contacto con animales y se pueda transmitir esa zoonosis hacia los humanos. Hay que regular para que las proteínas animales estén bien controladas”.

“El mundo vegetal, que provee proteínas y fibras, hacen al bienestar de las personas. Hay mucho de realidad científica. Hay cinco puntos que las personas pueden vivir más: la actividad física (más de 150 minutos por semana de actividad aeróbica); la alimentación saludable basada en vegetables y frutas, no fumar, no tomar alcohol, y otras cuestiones relacionadas con el sueño: las personas tienen que dormir ocho horas por día, si no lo hacen, es necesario hacer una higiene del sueño. Es necesario para el organismo”, aseguró el especialista.

Finalmente, se refirió a la importancia de aplicarse la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid. Al respecto, sostuvo: “En el mundo, se demostró que las variantes que se están registrando, se necesita una cuarta dosis, si tengo más de 60 años o menos con factores de riesgo. La cuarta dosis para personas fuera de estos factores, también se requiere porque puede prevenir la infección. Hay millones de dosis de vacunas en el país, pero muchas están en las heladeras: porque el 60% de los argentinos no se dio la cuarta dosis”.