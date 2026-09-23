Amen y Ausar Thompson: los primeros hermanos en la historia de la NBA en firmar contratos de más de $100 millones

Los hermanos se destacan por separado en los Rockets y los Pistons, pero juntos establecieron un hito muy complicado de repetir.

Amen y Ausar Thompson hicieron prácticamente todo juntos antes de llegar a la NBA . Compartieron equipo durante su formación, fueron campeones en Overtime Elite y hasta escucharon sus nombres, con apenas unos minutos de diferencia en el Draft de 2023. Tres años después, los gemelos volvieron a quedar unidos por un récord que involucra cientos de millones de dólares.

Houston Rockets y Detroit Pistons apostaron por ellos, cuando todavía eran dos proyectos de 20 años y rápidamente encontraron lugar en sus respectivos equipos. Amen creció en una franquicia que volvió a pelear arriba en el Oeste, mientras que Ausar atravesó desde adentro la reconstrucción de unos Pistons, que venían de tocar fondo.

Los hermanos Thompson tomaron un camino distinto al de buena parte de las grandes promesas estadounidenses. No jugaron en la NCAA y se incorporaron a Overtime Elite , una competencia creada para jóvenes que buscaban prepararse para el profesionalismo sin pasar por el básquet universitario.

Los Thompson se volvieron a reunir en el Rising Stars, el All-Stars Game de los rookies.

Allí compartieron plantel en los City Reapers y conquistaron el campeonato antes de declararse elegibles para el Draft de 2023. Las proyecciones ya colocaban a ambos entre los nombres fuertes de aquella camada, pero la noche de la selección terminó dejando una imagen poco habitual.

Houston tomó a Amen con la cuarta elección general. Apenas un turno después, Detroit eligió a Ausar con el número cinco. Nunca dos gemelos habían sido seleccionados tan arriba en una misma edición y, desde la fusión entre la NBA y la ABA , ningún par de hermanos había quedado dentro del Top-10 del mismo Draft.

Amen fue ganando cada vez más protagonismo en los Rockets. En la temporada 2025-26 alcanzó sus mejores números con 18,3 puntos, 7,8 rebotes, 5,3 asistencias y 1,5 robos por partido. También disputó más minutos que cualquier otro jugador de la competencia.

Ausar encontró buena parte de su lugar desde la defensa. Lideró la NBA con 2 robos por encuentro, quedó tercero en la elección del Jugador Defensivo del Año y entró al Primer Equipo Defensivo. Ningún jugador de los Pistons recibía ese reconocimiento desde Ben Wallace en la temporada 2005-06.

El cambio en Detroit fue especialmente llamativo. Durante la campaña de novato del alero, el equipo perdió 28 partidos consecutivos y terminó con apenas 14 victorias. Dos años más tarde cerró con récord de 60-22, el mejor de la Conferencia Este, y alcanzó la segunda ronda de los playoffs.

Amen y Ausar se formaron en una liga alternativa en vez de llegar a través del torneo universitario. Instagram: @ausarthompson

Récord en la NBA: la impresionante cifra acumulada por los gemelos Thompson

Houston fue el primero en asegurar la continuidad de uno de los hermanos. Amen acordó una extensión por cinco temporadas y u$s208 millones, que comenzará a correr en la campaña 2027-28 una vez finalizado su contrato de novato.

Detroit hizo lo mismo apenas dos semanas después. Ausar firmó por otros cinco años y u$s155 millones totalmente garantizados, también con vigencia desde 2027-28.

Entre ambos acuerdos aparecen u$s363 millones y una marca que hasta ahora no tenía antecedentes en la liga: los Thompson son los primeros hermanos en firmar cada uno un contrato individual de al menos u$s100 millones.

Los números son todavía mayores si se agregan los vínculos que recibieron al llegar a la NBA. El primer contrato de Amen rondó los u$s40 millones, mientras que el de Ausar se acercó a los u$s36 millones.

Desde la noche del Draft de 2023, Rockets y Pistons comprometieron de esa manera alrededor de u$s439 millones en contratos para los dos jugadores. La mayor parte corresponde a las extensiones que comenzarán dentro de una temporada.

De Marc y Pau Gasol a los Thompson: la evolución de los contratos entre hermanos en la liga

Pau y Marc Gasol marcaron uno de los grandes antecedentes antes de la aparición de los Thompson. Pau firmó en 2004 una extensión por seis temporadas y unos u$s86,5 millones con Memphis, cuando ya se había consolidado como la principal figura de los Grizzlies. Años después, su salida de la franquicia terminaría cruzando directamente las carreras de los dos hermanos.

En febrero de 2008, Pau fue traspasado a Los Angeles Lakers en una operación que incluyó, entre otras piezas, los derechos sobre Marc, elegido por la franquicia angelina en el Draft anterior. El mayor de los Gasol ganó dos campeonatos junto a Kobe Bryant y, a fines de 2009, extendió su vínculo con Lakers por tres temporadas y u$s57 millones.

Mientras Pau atravesaba sus mejores años en Los Angeles, Marc construía su propia carrera en Memphis. En 2011 renovó por cuatro temporadas y cerca de u$s58 millones. Cuatro años después, ya convertido en una de las figuras de los Grizzlies, acordó un contrato máximo por cinco campañas y alrededor de u$s110 millones. Fue el primero de los dos hermanos en superar esa barrera dentro de un solo acuerdo.

Marc también terminó pasando por los Lakers mucho más adelante. Después de dejar Memphis, ser campeón con Toronto y atravesar la parte final de su carrera, llegó a Los Angeles en 2020 con un contrato de dos temporadas y u$s5,3 millones. Para entonces, sus acuerdos más importantes ya habían quedado atrás.

Los contratos de los Gasol también pertenecieron a una NBA económicamente muy diferente. Cuando Pau cerró su renovación con Memphis, el tope salarial de la liga rondaba los u$s43,9 millones. En la temporada en la que Marc firmó su acuerdo superior a los u$s100 millones, había subido a u$s70 millones. Para 2026-27 alcanzó los u$s164,96 millones, el escenario en el que Amen y Ausar consiguieron sus nuevas extensiones.