Andrea Bocelli en Argentina: de cuánto es la fortuna del cantante que visitó la Casa Rosada con Milei

Con shows agotados en el Hipódromo de San Isidro y el Teatro Colón, el tenor italiano invitó a Nicki Nicole a interpretar “Vivo per lei”.

Andrea Bocelli recibió la Orden de Mayo, una de las distinciones más importantes que entrega el Estado argentino.

Andrea Bocelli volvió a Argentina, en un clima de celebración y reconocimiento. A treinta años de su debut , el tenor italiano aterrizó en Buenos Aires para una serie de conciertos en el Hipódromo de San Isidro y el histórico Teatro Colón, que agotaron las entradas en pocas horas.

En medio de su visita, el artista fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei , quien lo condecoró con la Orden de Mayo , una de las distinciones más importantes que entrega nuestro país. Además, sorprendió a sus fanáticos con una canción a dúo junto a Nicki Nicole, durante una de sus presentaciones.

Andrea Bocelli nació el 22 de septiembre de 1958, en Lajatico, un pequeño pueblo de la Toscana italiana . Su familia se dedicaba a la agricultura y a la producción local, pero desde chico mostró interés por la música: aprendió piano a los seis años y con el tiempo sumó flauta, saxofón y batería.

El diagnóstico de glaucoma congénito marcó su infancia y lo obligó a atravesar numerosas intervenciones médicas. Y, a los 12 años, luego de un accidente jugando al fútbol, perdió definitivamente la vista .

Esto, lejos de convertirse en un obstáculo, funcionó como un punto de inflexión para volcar toda su energía a los estudios. Completó el colegio, se recibió de abogado en la Universidad de Pisa y ejerció un breve tiempo mientras cantaba en bares y restaurantes por la noche.

Andrea Bocelli

Pero, todo cambió a principios de los años noventa, cuando la estrella de rock italiana Zucchero lo convocó para grabar "Miserere", tema que luego cantaría junto a Luciano Pavarotti. La potencia de la voz de Bocelli llamó la atención de la industria musical y comenzó a crecer. Incluso, en 1994, ganó el Festival de San Remo, como artista revelación y lanzó "Il Mare Calmo della Sera", su primer álbum.

Desde entonces su carrera fue en ascenso: más de 90 millones de discos vendidos, giras con estradas agotadas alrededor del mundo, fusiones entre ópera y pop, y colaboraciones con artistas consagrados como Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande, Marta Sánchez o Sarah Brightman, con quien publicó "Con te partirò".

Patrimonio actual de Andrea Bocelli

De acuerdo al sitio especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio actual de Andrea Bocelli es de 100 millones de dólares. Su fortuna proviene de sus giras internaciones, colaboraciones y publicidades con marcas de lujo, ventas de discos y reproducciones en plataformas de streaming, donde figura como uno de los artistas de música clásica más escuchados del mundo.

Además, el tenor tiene grandes inversiones inmobiliarias en Italia, principalmente en Toscana, donde desarrolla actividades vinculadas al turismo rural y residencias exclusivas. También dirige la Fundación Andrea Bocelli, dedicada a proyectos educativos y humanitarios.

bocell

Milei condecoró a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La visita de Bocelli a la Casa Rosada fue uno de los momentos más comentados de su paso por Buenos Aires. Javier Milei lo recibió en el Salón Blanco, acompañado por funcionarios, y le entregó la Orden de Mayo, una distinción reservada para personalidades extranjeras que contribuyen al arte, la cultura o el vínculo entre naciones.

El tenor, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento “como si fuera un sueño”, según sus propias palabras. Luego se sentó al piano y tocó "Por una cabeza", el clásico tango de Gardel y Le Pera, y "Bésame mucho", con una ovación de los presentes.

bocelli

Los shows de Bocelli en San Isidro y el dúo con Nicki Nicole

El 17 y 18 de noviembre, Andrea Bocelli se presentó en el Hipódromo de San Isidro con dos funciones totalmente agotadas. El tenor trajo un espectáculo pensado para todos los gustos: un recorrido por la música clásica, temas populares, duetos, tangos y referencias a su carrera. Estuvo acompañado por la Orquesta Aeropuertos Argentina 2000 dirigida por Carlo Bernini, un coro estable y la soprano Mariam Battistelli.

Sin embargo, uno de los momentos más celebrados llegó cuando invitó al escenario a Nicki Nicole. Juntos interpretaron "Vivo per lei", en una versión que se volvió viral en redes y que significó para la artista rosarina un reconocimiento histórico. Después, la cantante expresó que había sido “la mejor noche de su vida”.

Nicki Andrea Bocelli x @irishsuarez - 004 @irishsuarez

Además del concierto al aire libre, Bocelli también actuó en el Teatro Colón, donde llevó un repertorio más cercano a la tradición lírica. La sala estuvo colmada y su interpretación fue recibida con muchos aplausos.