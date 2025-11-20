Alejandro Sanz confirmó una segunda fecha en Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Luego de su exitoso paso por México el cantautor español suma nuevas fechas a su gira "¿Y Ahora Qué?".

El cantautor regresa al país tras su paso en 2023.

Tras un arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anuncia su visita a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo de 2023, ahora Sanz anuncia su vuelta el 6 (agotado) y 7 (nuevo show) de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires.

image Cuándo y dónde comprar las entradas para Alejandro Sanz en el Campo de Polo de Buenos Aires Las entradas estarán disponibles desde hoy jueves 20 de noviembre a las 16hs con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago desde Enigmatickets.com.

ALE_MAPA_PRECIOS_1.1 Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, “¿Y Ahora Qué?”.

En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica.

Temas entradas

Música