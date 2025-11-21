De ser un estudiante de Ingeniería a convertirse en el CEO de una multinacional tecnológica + Seguir en









De pasante a CEO de una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo: la historia de Enrique Lores es un caso excepcional dentro del negocio global.

Hablar de Enrique Lores es hablar de uno de los ascensos corporativos más llamativos de la última década. Su nombre se volvió central en el mundo tecnológico cuando tomó las riendas de HP Inc., pero su recorrido comenzó muy lejos del poder: como pasante de ingeniería, aprendiendo desde abajo en una empresa que, sin saberlo, sería el escenario donde construiría toda su carrera y se convertiría en millonario.

Lores no solo lidera la transformación de HP en plena era de la Inteligencia Artificial, sino que también forma parte del reducido grupo de CEOs que influyen directamente en cómo se trabajará en el futuro. Su trayectoria, su estilo de liderazgo y su patrimonio lo posicionan como una figura clave para entender hacia dónde se dirige la industria tecnológica.

Enrique Lores Cómo llegó Enrique Lores a su puesto en HP Company Enrique Lores inició su carrera en HP a fines de los años 80, cuando ingresó como pasante de ingeniería. Ese primer puesto marcó el comienzo de un recorrido profesional de más de tres décadas dentro de la compañía. Su formación en ingeniería y su posterior desarrollo en áreas de gestión lo posicionaron rápidamente como un perfil versátil, capaz de moverse tanto en lo técnico como en lo estratégico.

A lo largo de los años, ocupó cargos clave en distintas divisiones globales de HP, desde sistemas personales y soluciones de impresión hasta negocios industriales y servicios corporativos. Esta experiencia transversal le permitió comprender en profundidad la estructura de la empresa y anticipar tendencias tecnológicas que iban transformando el sector.

Uno de los momentos decisivos en su carrera fue su participación en la reorganización corporativa de HP durante la histórica separación de la compañía en dos firmas independientes. Ese proceso, complejo y altamente visible, consolidó su reputación como un líder capaz de manejar transformaciones a gran escala y de alinear equipos internacionales bajo una visión común.

Su llegada al máximo cargo se dio de manera natural: tras años de liderazgo, proyectos estratégicos y resultados sólidos, Lores fue nombrado CEO de HP Inc., convirtiéndose en uno de los ejecutivos españoles más influyentes en la industria tecnológica global. Su gestión actual se centra en impulsar la inteligencia artificial, redefinir el futuro del trabajo y posicionar a HP en una nueva etapa de innovación. De cuánto es la fortuna de Enrique Lores Enrique Lores forma parte del grupo de CEOs más valorados de la industria tecnológica, y su compensación refleja ese posicionamiento. Durante el último año, su paquete salarial, que incluye sueldo base, bonos, acciones y beneficios ejecutivos, alcanzó una cifra cercana a los 20 millones de dólares, situándolo entre los directivos mejor remunerados del sector. Más allá del salario anual, el patrimonio personal de Lores está compuesto principalmente por acciones e incentivos a largo plazo ligados al desempeño de HP Inc. Al considerar estos activos, su fortuna se estima dentro de un rango que oscila entre 50 y 65 millones de dólares, una cifra coherente con su trayectoria y con su rol al frente de una de las compañías tecnológicas más relevantes del mundo.

