Fundó una empresa conocida por millones, pero terminó donando toda su fortuna: quién es Yvon Chouinard

Logró crear un imperio de miles de millones, pero su deseo personal hizo que donara todo por una noble causa.

Muchas veces, las grandes ideas que generan millones en ganancias llegan de la manera más inesperada. Lo que puede ser un simple viaje por diversión, termina de convertirse en la revelación para crear emprendimientos que agigantan la fortuna personal de uno y revolucionan los negocios.

Yvon Chouinard combinó su pasión por escalar con su alma de emprendedor y forjó uno de los imperios más conocidos entre los que realizan deportes extremos. Pero más allá de su ambición, lo que sorprendió de él fue su verdadera pasión: salvar el planeta que habita así se reduzca su patrimonio a cero.

A los 16 años, su pasión por la naturaleza lo llevó a escalar en el valle de Yosemite, California. Como los pitones de escalada comerciales eran frágiles, empezó a forjar los suyos con acero reutilizado , perfeccionando su diseño para que fueran más resistentes.

La demanda de sus pitones entre otros escaladores lo inspiró a emprender. En 1957, fundó Chouinard Equipment en Ventura, California, fabricando equipos de escalada artesanal . Sus productos, conocidos por su durabilidad, ganaron fama entre los montañistas. Para 1970, la empresa lideraba el mercado de equipo outdoor, generando ingresos modestos pero estables.

Chouinard notó que los escaladores necesitaban ropa tan resistente como su equipo . En 1973, lanzó Patagonia , una marca de prendas outdoor que usaba materiales como algodón orgánico para minimizar el impacto ambiental. Su rechazo al consumismo lo llevó a priorizar la calidad sobre la cantidad, atrayendo a clientes que valoraban la sostenibilidad.

En 1985, comprometió el 1% de las ventas anuales de Patagonia a causas ambientales, por lo que para 2022, llevaba 100 millones en donaciones. En 1995, adoptó fibras recicladas a gran escala, y para 2000, la empresa alcanzó ventas de 500 millones. En 2022, con ingresos de mil millones, Chouinard donó Patagonia a una fundación para proteger el planeta.

Miles de millones donados: qué hizo Chouinard con su fortuna

La fortuna de Yvon Chouinard alcanzó 3 mil millones de dólares en 2022, gracias a Patagonia. En lugar de entregarle todo a sus herederos, la donó a una fundación ambiental y un fideicomiso familiar, evitando 700 millones en impuestos. Su decisión aseguró que las ganancias futuras protegieran el medioambiente.

Actualmente, su donación financió la preservación de 1.5 millones de hectáreas de tierra y apoyo a comunidades indígenas. Patagonia, con mil millones en ventas anuales, sigue donando el 1% a causas ambientales, ampliando el impacto de su legado ecológico.