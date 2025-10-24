El mejor invento para los fanáticos del golf: un caddie robotizado con todas las métricas que necesitás







La tecnología avanza en el golf y atrae millones en inversión con dispositivos que optimizan el juego y prometen transformar la experiencia en el campo.

El Bushnell Wingman HD revoluciona el golf con métricas en tiempo real, GPS integrado y diseño pensado para jugadores que buscan precisión y autonomía. Pixabay

Los avances tecnológicos atraen millones en inversión cada año y, esta vez, sorprendieron a los fanáticos del golf con una innovación que puede cambiar sus partidos. Este nuevo dispositivo hará que vivan una experiencia completa en los campos más exclusivos del mundo y sin la necesidad de un caddie que acompañe.

Dentro de esta revolución digital, surge un nuevo asistente para los jugadores. Un altavoz multifuncional toma el rol de caddie inteligente, integrando funcionalidades que antes exigían costosos equipos o asistencia humana especializada.

1003743960030_259242351_1706x960 Un dispositivo inteligente conquista a golfistas y mueve millones en el mercado con funciones precisas que reemplazan al caddie tradicional. Omicrono GPS, altavoz y bluetooth: el invento que reemplazará a los caddies El nuevo Bushnell Wingman HD se presenta como una joya tecnológica para quienes buscan precisión en cada tiro. Este dispositivo se instala en el carrito de golf y despliega una pantalla táctil de 3,5 pulgadas, ideal para visualizar métricas avanzadas como distancia al hoyo, presencia de obstáculos y condiciones del terreno.

Creado por la empresa Bushnell, el altavoz fusiona GPS de alta precisión con conexión Bluetooth y una app que permite desde guardar puntajes hasta planificar estrategias. Además, ofrece efectos de sonido personalizables para motivar o celebrar momentos clave en el juego.

El diseño está pensado para adaptarse al entorno dinámico del golf: integra soporte magnético, ecualizadores de audio para interiores y exteriores, y ajuste automático del volumen que responde al movimiento del carrito. Un combo perfecto de estilo y funcionalidad.

Su precio ronda los 200 dólares y se posiciona como una alternativa asequible frente a servicios profesionales o accesorios tradicionales de mayor valor.

