Un amigo suyo publicó sus canciones en MySpace y hoy su fortuna supera los 200 millones de dólares







Al ser una de las cantantes más influyentes de la época, se estima que saca una ganancia diaria de 60 mil dólares sólo en regalías en aplicaciones de música.

Adele: la artista que marcó a toda una generación posee una fortuna de más de 200 millones de dólares. Redes

Mantenerse en la cima de la fama en la industria musical es todo un reto debido a la creciente cantidad de artistas emergentes que aparecen año tras año. Adele es una de las pocas cantantes que logra lanzar verdaderos hits a pesar de su larga trayectoria y sin cambiar su estilo musical.

Su esencia es lo que encantó y sigue conquistando a su publico, su voz poderosa y sus canciones cargadas de emoción la colocaron en un lugar que ningún artista le podrá ganar. Su carrera, además de fama, le generó ganancias altísimas y hoy posee una gran fortuna.

adele.jpeg La carrera musical de Adele Tras graduarse de la Escuela BRIT de Artes Escénicas y Tecnología de Croydeon en 2006, Adele Laurie Blue Adkins tenía pensado centrarse en entrar al mundo de la A&R (Artistas y Repertorios) del mercado musical, no estaba en sus planes lanzarse como solista.

No obstante, tenía grabadas tres canciones que hizo para un proyecto de clase y un amigo suyo las publicó en MySpace, plataforma en la que se volvió popular rápidamente. Debido a este suceso, ese mismo año la contactó Richard Russell de XL Recordings para firmar con ellos.

Su canción debut "Hometown Glory" se lanzaría en octubre de 2007 y su primer álbum de estudio "19" en 2008. Este lanzamiento recibe muchas críticas positivas y le suma publico a la cantante. Para 2009, había vendido más de 2,2 millones de copias a nivel mundial. Ese año también ganó sus primeros premios: Mejor Artista Revelación y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en la edición n° 51 de los Premios Grammy.

Su segundo álbum "21" llegó en 2011 y fue n°1 en más de 30 países. En este se incluyeron canciones super populares como "Someone Like You" y "Rolling in the Deep". Para fines de ese mismo año, el álbum llegó a las 3,4 millones de ventas tan solo en el Reino Unido. Adele recibió los premios musicales en ese periodo: ganó tres premios en los American Music Awards de 2011 y seis premios Grammy de 2012, incluyendo Álbum del Año, Disco del Año y Canción del Año. "25" fue el tercer álbum y se lanzó al publico en 2015. Ese año se vendieron 17,4 millones de copias en todo el mundo y realizó su primera gira en 2016. Las entradas se agotaron rápidamente. adele-en-munich.webp Mayores éxitos de Adele La reconocida cantante registra 56,6 millones de oyentes mensuales en su perfil de Spotify, una de las plataformas musicales más utilizadas del mundo. Sus 10 canciones más populares son: Set Fire to the Rain Skyfall Easy On Me Someone Like You Rolling on the Deep Love In The Dark When We Were Young Chasing Pavements Hello Make You Feel My Love Adele Foto: NA El patrimonio neto de Adele La cantautora británica Adele posee una fortuna de 220 millones de dólares. Se estima que solo entre 2009 y 2019, sus ganancias superaban los 400 millones de dólares en ventas de discos y conciertos. Y con la llegada del streaming, sus regalías diarias alcanzan los 60 mil dólares. En cuanto a sus propiedades: su residencia principal está ubicada en West Sussex, Inglaterra y tiene un valor de 11 millones de dólares. En 2016 la intentó vender, pero no tuvo éxito. También tiene dos casas en Beverly Hills: una que compró ese mismo año por 9,5 millones de dólares y una segunda que compró en 2021 por el valor de 10,65 millones de dólares y está en venta desde 2022 por 12 millones de dólares.

