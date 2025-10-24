Se hizo popular por estar en una reconocida serie en los 90, pero sus millones los ganó con las criptomonedas







De estrella infantil a figura clave del ecosistema cripto, Brock Pierce acumuló millones gracias a su apuesta temprana por las criptomonedas.

Años después de brillar en la TV, Brock Pierce encontró en las criptomonedas la clave para amasar millones y convertirse en referente tecnológico. Imagen creada con inteligencia artificial

Las criptomonedas siguen sumando historias sorprendentes. No solo generan fortunas, también redibujan carreras. Mientras muchos actores luchan por mantenerse vigentes, otros dan un giro inesperado y acumulan millones lejos de los sets de filmación. El caso de Brock Pierce se volvió uno de los más llamativos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una historia que empezó en el cine infantil y terminó en la cima del mundo cripto, Pierce se reinventó como pocos. Su paso de estrella juvenil a multimillonario no respondió a un plan calculado, sino a una visión temprana del ecosistema digital y una apuesta arriesgada que salió mejor de lo esperado.

Brock Pierce Brock Pierce dejó la actuación y construyó una nueva vida en el mundo digital, donde las criptomonedas le generaron millones y notoriedad global. Nils Petter Nilsson/Ombrello/Getty Images El paso de Brock Pierce en la actuación Brock Pierce comenzó su carrera como actor desde chico, participando en comerciales y rápidamente accediendo a papeles importantes. Su rostro se volvió conocido en los 90 gracias a su personaje de Gordon en la saga de Disney "The Mighty Ducks", un éxito generacional. Luego repitió el rol en la secuela y apareció en otras películas como "Little Big League" y "First Kid".

Durante varios años, Pierce se mantuvo activo en la industria, con papeles en películas y series para televisión. En total, actuó en más de una decena de proyectos antes de los 17 años. Su carrera actoral cerró temprano, pero dejó una marca en la cultura pop noventosa.

Lejos de aferrarse al mundo del espectáculo, decidió probar suerte en los negocios digitales. En plena adolescencia, comenzó a vincularse con proyectos de tecnología e inversión. En 1999 ingresó a Digital Entertainment Network, una plataforma pionera en contenido online, aunque su paso por allí terminó envuelto en controversias ajenas.

Tras esa etapa, fundó su propia empresa centrada en juegos online. Con el tiempo, su interés viró hacia el mundo cripto. Lo que comenzó como una curiosidad se transformó en una obsesión que lo colocó entre los grandes nombres del ecosistema blockchain. Millones gracias a una inversión temprana en criptomonedas: el patrimonio de Pierce Pierce apostó fuerte y temprano. Fue uno de los primeros en invertir en bitcoins y se convirtió en referente del sector. Cofundó Blockchain Capital y participó en el lanzamiento de Tether, una de las criptomonedas más relevantes del mercado. Gracias a esas decisiones, su patrimonio se estimó entre 700 millones y 1.500 millones de dólares. El exactor también se metió en la política y hasta se postuló para la presidencia de Estados Unidos. Pero su fama no viene de allí. Hoy es una figura clave del universo digital, con una fortuna basada en criptomonedas, tecnología y una intuición que lo llevó mucho más lejos de lo que la industria del cine podía ofrecerle.

Temas Millones

Criptomonedas