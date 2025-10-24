Dejó su carrera en la actuación, demandó a su padre y hoy tiene miles de millones: quien es Liesel Matthews







Estaba destinada a ser una gran estrella de Hollywood, pero decidió dejar la actuación y generó millones tras desafiar a su familia.

Su carrera como actríz estaba en un gran momento, pero sus millones los consiguió tras demandar a su padre. Worth

El mundo del espectáculo suele abrir las puertas para que los protagonistas de grandes obras logren fortunas de miles de millones, aunque hay ciertos casos particulares dónde en vez de historias de sacrificio, hay contextos mucho más abundantes. Aunque no siempre significa que sea algo más feliz que otras historias.

Liesel Matthews estaba llamada a ser la próxima gran estrella de Hollywood, pero decidió dedicarse al estudio, aunque su fortuna llegó después de desafiar a su familia, una de las más poderosas de todo Estados Unidos.

Liesel Getty Era una cara que ganaba popularidad en Hollywood, pero hoy se dedica a las inversiones. Getty La historia de Liesel Matthews: de pequeña actriz a inversora multimillonaria Liesel Matthews nació en 1984 en Chicago como Liesel Anne Pritzker, hija de Robert Pritzker, creador del conglomerado Marmon Group, parte del imperio Pritzker con Hyatt Hotels. Criada en un mundo de riqueza, adoptó el nombre artístico “Liesel Matthews” para actuar sin exponer su apellido. A los 10 años, protagonizó A Little Princess (1995), dirigida por Alfonso Cuarón, ganando una nominación al Young Artist Award por su papel como Sara Crewe.

Su talento la llevó a Air Force One (1997), donde interpretó a la hija del presidente, actuando junto a Harrison Ford. La película recaudó 315 millones de dólares y la consolidó como estrella infantil. A los 16 años, tras rodar Blast en el 2000, dejó Hollywood para estudiar en la Universidad de Columbia, priorizando su educación sobre la fama.

A los 18 años, Liesel sacudió a la dinastía Pritzker al demandar a su padre y 11 primos por 6 mil millones de dólares, alegando que habían malversado su herencia. El caso, que destapó los secretos de una de las familias más ricas de Estados Unidos, se resolvió en 2005 con Liesel recibiendo 280 millones en efectivo y 170 millones en fideicomisos.

Con su fortuna, Liesel se lanzó al mundo de las inversiones. Junto a su esposo Ian Simmons, fundó Blue Haven Initiative en 2006, un fondo de impacto que apoya proyectos sociales y ambientales, lo que le dio un incremento de 15% anual en su patrimonio. En 2008, creó Young Ambassadors for Opportunity, impulsando microfinanzas en África. Su visión transformó su riqueza en un motor de cambio. Miles de millones: el patrimonio de Liesel Matthews La fortuna de Liesel Matthews se estima en 1.5 mil millones de dólares en 2025, originada en el acuerdo de 450 millones de dólares con los Pritzker en 2005. Sus inversiones en Blue Haven Initiative, enfocadas en sostenibilidad, han multiplicado su capital con retornos del 15% anual. Estas incluyen startups como EcoPost en Kenia, que transforma plásticos en materiales de construcción, y Karibu Homes, que construye viviendas asequibles en Nairobi. Blue Haven gestiona 200 millones de dólares, con aportes de 20 millones a proyectos de fintech verde en África y Asia. A través de Young Ambassadors for Opportunity, Liesel dona millones a micro préstamos para mujeres emprendedoras. En 2025, destinó 5 millones a Opportunity International para financiar negocios en África. Su riqueza combina inversiones éticas con un impacto social importante y duradero.

