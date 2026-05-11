Banco Provincia lanzará créditos especiales para damnificados por el temporal en la Costa Atlántica

La entidad bonaerense lanzará desde este martes una línea especial para familias, comercios y pymes afectadas por el temporal en la Costa Atlántica. Habrá préstamos con tasas subsidiadas desde el 26%, hasta 48 meses de plazo y un año de gracia para comenzar a pagar el capital.

La entidad oficial bonaerense informó que la línea estará disponible desde este martes 12 de mayo en todas sus sucursales.

El Banco Provincia pondrá en marcha una línea de créditos con condiciones preferenciales destinada a familias, comercios y empresas afectadas por el fuerte temporal que golpeó a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense. Los préstamos tendrán tasas fijas subsidiadas, períodos de gracia y plazos de hasta cuatro años para facilitar la reconstrucción y recuperación de la actividad económica.

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La entidad oficial bonaerense informó que la línea estará disponible desde este martes 12 de mayo en todas sus sucursales y apuntará a financiar reparación de viviendas y locales, reposición de bienes dañados y recuperación del capital de trabajo .

Según detalló el banco, los préstamos contarán con hasta 48 meses de plazo y un período de gracia de 12 meses para el pago de capital .

“En momentos difíciles como los que atravesaron muchas localidades de la Costa Atlántica, Banco Provincia tiene la responsabilidad de brindar herramientas concretas en condiciones accesibles para acompañar a quienes fueron afectados”, afirmó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Y agregó: “Estos préstamos buscan que las familias, los comercios y las pymes puedan recuperarse rápidamente. Nuestra prioridad es cuidar el trabajo, sostener la producción y ayudar a reconstruir lo que se perdió ”.

Banco Provincia Biblioteca ámbito.

Cómo serán los préstamos

Empresas y pymes

Las personas jurídicas podrán acceder a créditos de hasta $40 millones, con una tasa fija anual del 26%.

Personas humanas

En el caso de particulares, el monto máximo será de $10 millones, con una tasa fija del 28% anual.

Provincia Microcréditos

La línea de microcréditos ofrecerá financiamiento de hasta el equivalente a 50 salarios mínimos, con una tasa del 34% anual.

Qué requisitos habrá para acceder

Para solicitar los créditos, los damnificados deberán presentar una declaración jurada que acredite los daños sufridos y acompañarla con documentación respaldatoria, como presupuestos, fotografías u otros comprobantes.

Además, el banco realizará visitas de verificación a los establecimientos y viviendas declaradas para validar las condiciones informadas en cada solicitud.

Asistencia tras el temporal

Desde la entidad remarcaron que los fenómenos climáticos extremos registrados en los últimos años generaron daños importantes en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, por lo que se reforzaron las herramientas de asistencia financiera.

Con esta nueva línea, el banco buscará dar una respuesta inmediata a las consecuencias del temporal y facilitar el acceso al crédito para familias, comercios y emprendimientos productivos afectados en la Costa Atlántica.