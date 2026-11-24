Bill Cosby fue uno de los actores más populares de la televisión estadounidense durante décadas.

En los últimos años, Bill Cosby fue una de las figuras más exitosas de la televisión estadounidense. Su popularidad como comediante , actor y productor le permitió acumular una gran fortuna , con inversiones en propiedades, obras de arte y otros negocios. Pero las denuncias por agresión sexual que surgieron en su contra cambiaron su carrera y dieron lugar a distintos procesos judiciales.

En 2026, el protagonista de "The Cosby Show" enfrenta nuevas complicaciones económicas y legales. Sus denunciantes buscan conocer el estado de sus finanzas y determinar qué recursos podrían quedar disponibles para responder a las demandas. Mientras tanto, las operaciones inmobiliarias del artista quedaron bajo un escrutinio cada vez mayor.

La sentencia civil de u$s59,25 millones contra Bill Cosby acumula intereses de u$s16.233 diarios , debido a una tasa anual del 10% que incrementa el monto pendiente de pago.

"The Cosby Show" fue uno de los mayores éxitos de la carrera del comediante.

El 23 de marzo de 2026, un jurado de California determinó que el comediante era responsable civilmente de agredir sexualmente a Donna Motsinger en 1972. La indemnización incluyó u$s19,25 millones por daños compensatorios y otros u$s40 millones por daños punitivos.

Sin embargo, según los abogados de Motsinger, Cosby todavía no había hecho ningún pago hasta noviembre. Desde la sentencia, los intereses habrían acumulado u$s3,9 millones adicionales , por lo que la deuda superaba los u$s63 millones al 19 de noviembre, sin contar otros costos.

El obstáculo más grande para cobrar la indemnización es determinar qué bienes posee actualmente el actor y cuáles podrían ser embargados o vendidos. El 9 de octubre, el juez Bradley S. Phillips ordenó a Cosby responder preguntas escritas sobre su situación financiera en un plazo de diez días y le impuso una sanción de u$s1.560.

Según una presentación judicial de los abogados de Motsinger, el comediante no cumplió con esas obligaciones, por lo que el 4 de noviembre solicitaron que fuera declarado en desacato. La audiencia está programada para el 19 de enero de 2027, y si el tribunal determina que desobedeció deliberadamente las órdenes, podría imponer nuevas sanciones.

Sus abogados también solicitaron que se contemple una orden de arresto ante un eventual incumplimiento de comparecencia. Por ahora, no existe una declaración de desacato ni una orden de detención derivada de este pedido. Cosby también apeló la sentencia original, por lo que el fallo continúa sujeto a revisión judicial.

El actor construyó una importante fortuna gracias a sus trabajos en televisión y otros negocios. Gentileza - Prime Video

El derrumbe de un imperio construido con The Cosby Show y las sindicaciones

Bill Cosby llegó a construir una fortuna estimada de u$s400 millones durante sus años de mayor éxito, gracias a sus contratos televisivos, acuerdos publicitarios y derechos de reproducción. Su mayor fuente de ingresos fue "The Cosby Show", la comedia familiar emitida por NBC entre 1984 y 1992. La serie se convirtió en uno de los programas más vistos de Estados Unidos y generó ganancias importantes después de finalizar su emisión original.

Una parte fundamental de ese negocio fueron las sindicaciones, es decir, la venta de derechos para que otros canales pudieran transmitir nuevamente los episodios. Cosby tenía participación en esos derechos, lo que le permitió recibir ingresos por las repeticiones. Según estimaciones de Forbes en 1990, el actor obtenía u$s4 millones mensuales por este concepto.

La revista también calculó que sus ingresos brutos entre 1989 y 1990 alcanzaron los u$s115 millones, por lo que fue de los artistas mejor remunerados de la época. Además de sus contratos televisivos, el comediante invirtió parte de sus ganancias en propiedades de lujo y una extensa colección de arte.

Las denuncias por agresión sexual y los posteriores procesos judiciales afectaron su carrera profesional. Sus oportunidades laborales disminuyeron y debió afrontar gastos legales muy costosos. En los últimos años, también surgieron problemas por préstamos hipotecarios y propiedades que estaban comprometidas por deudas.

Las propiedades y colecciones de arte formaron parte de las inversiones del histórico comediante. Gentileza - Matt Slocum

Bienes raíces, rebajas de precio y el enigma sobre su patrimonio real

Bill Cosby intenta vender una propiedad de Manhattan por u$s4.999.000, después de reducir su precio casi un 29% respecto del valor inicial anunciado en abril de 2025. La vivienda está ubicada en el número 243 de East 61st Street, en el Upper East Side de Nueva York. Se trata de una casa de cuatro pisos que el comediante y su esposa compraron en 1980.

La propiedad tiene 465 metros cuadrados, seis dormitorios, ascensor, chimeneas y espacios exteriores privados. Inicialmente, la pareja había solicitado u$s6,99 millones. La operación también despertó el interés de Joan Tarshis, otra mujer que denunció a Cosby por agresiones sexuales presuntamente ocurridas durante la década de 1970.

Tarshis presentó una demanda civil en 2023 y, el 17 de noviembre de 2026, solicitó que un tribunal impidiera al actor vender o transferir sus bienes inmuebles mientras avanza el proceso. Su pedido se basa en las dificultades que enfrenta Donna Motsinger para cobrar la indemnización.

La situación también involucra otra propiedad de Manhattan, ubicada en East 71st Street, que Cosby vendió en noviembre de 2025 por u$s28 millones. La mansión había enfrentado problemas de ejecución hipotecaria después de que sus acreedores denunciaran incumplimientos en préstamos que sumaban u$s17,5 millones.

Según registros bancarios obtenidos por los abogados de Motsinger, después de la venta se transfirieron u$s1,29 millones a otras cuentas en apenas 48 horas, incluidas algunas pertenecientes a amigos del comediante. Los representantes legales de la denunciante solicitaron información adicional para conocer el destino del dinero.

A estas propiedades se suma la colección de arte que Cosby y su esposa reunieron durante décadas. El conjunto llegó a incluir más de 300 obras, entre ellas piezas de artistas como Pablo Picasso, Rembrandt, Henri Matisse y Pierre-Auguste Renoir. En su momento, la colección fue valorada en más de u$s150 millones. La pareja vendió algunas pinturas y también empleó obras como garantía de préstamos.