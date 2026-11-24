La intrusión afectó una red de análisis de fuentes abiertas. La ODNI aseguró que los sistemas clasificados no sufrieron interrupciones.

La CIA y la ODNI detectaron una intrusión en una red utilizada para analizar información pública.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) de EEUU detectaron una brecha de ciberseguridad que expuso información no clasificada.

La intrusión comprometió una red utilizada para obtener y analizar información de fuentes abiertas, es decir, material público que puede resultar de interés para las tareas de inteligencia. El alcance de los datos afectados todavía no fue precisado, según informó este martes The New York Times.

De acuerdo con el periódico estadounidense, la exposición también podría involucrar información de otros organismos gubernamentales, aunque no se identificó qué documentos o contenidos quedaron comprometidos.

Consultada sobre el reporte por el mismo medio, la ODNI aseguró que no hubo interrupciones en sus capacidades críticas ni en los sistemas clasificados.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguró que sus capacidades críticas y los sistemas clasificados no sufrieron interrupciones.

La distinción es relevante para delimitar lo conocido hasta el momento: el informe se refiere a información no clasificada y no señala que los atacantes hayan accedido a sistemas con material secreto.

El reporte tampoco detalló cómo se produjo la brecha, quiénes estuvieron detrás de la intrusión ni durante cuánto tiempo pudieron acceder a la red.

Otros incidentes de ciberseguridad en organismos estadounidenses

La revelación se suma a otros episodios conocidos recientemente dentro de la administración estadounidense, entre ellos una intrusión informática en el Departamento de Agricultura y dos brechas independientes en el FBI. También se reportaron incidentes cibernéticos que afectaron al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, no se informó una conexión entre esos casos y la brecha detectada en la red utilizada por la CIA y la ODNI.

Los episodios volvieron a poner bajo atención la protección de la infraestructura digital del Gobierno y los mecanismos para resguardar la información que circula entre sus organismos. En este caso, la falta de precisiones sobre los datos expuestos impide determinar por ahora la magnitud del incidente.