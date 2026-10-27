Bunge cerró una histórica planta de fertilizantes en Campana y despedirá a más de 130 empleados

La multinacional puso fin a cinco décadas de producción en el norte bonaerense. El gremio estima que la medida alcanza a unas 250 personas, incluidos los tercerizados, mientras la compañía mantiene sus otros negocios agroindustriales en el país.

La planta de fertilizantes de Bunge cuenta con 50 años de trayectoria y empleaba en forma directa a más de 130 personas.

La multinacional agroindustrial Bunge cerró su planta de fertilizantes en Campana, provincia de Buenos Aires, y comunicó a sus empleados que recibirían telegramas de despido . La decisión, conocida el lunes 26 de octubre a última hora de la tarde, puso fin a más de 50 años de actividad industrial. El establecimiento contaba con más de 130 empleados directos y personal de empresas contratistas, por lo que el sindicato químico y petroquímico de Zárate-Campana estima que unas 250 personas se verán afectadas por el cierre .

La fábrica, ubicada sobre la ruta 9, a la altura del kilómetro 79,4, se especializaba en la producción de fertilizantes líquidos, principalmente tiosulfato de amonio y tiosulfato de potasio , utilizados para aportar nutrientes a los cultivos. También realizaba operaciones vinculadas con el amoníaco, una materia prima fundamental para la elaboración de fertilizantes nitrogenados. Durante su historia, el establecimiento fue pionero en la fabricación de urea en la Argentina, aunque esa producción había sido discontinuada años atrás.

La noticia sorprendió al personal porque hasta ese momento la actividad se desarrollaba con normalidad. La empresa comunicó el cese de operaciones alrededor de las 17 y los empleados del turno noche ya no pudieron ingresar al establecimiento. El gremio contabiliza 137 trabajadores directos, entre operarios y administrativos, además de unos 113 tercerizados que prestaban servicios de mantenimiento, seguridad, limpieza y comedor. Hasta este martes no se había confirmado la recepción de los telegramas ni trascendido información sobre las condiciones de las desvinculaciones.

Oscar Casco, secretario general del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico de Zárate-Campana, aseguró que la medida fue inesperada. En mayo se había firmado el acuerdo paritario y recientemente se habían realizado tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de las instalaciones, sin que existieran señales de una paralización definitiva. "El que entró a trabajar hoy no sabía que a la tarde lo iban a despedir. Nosotros tampoco. Nadie sabía nada", sostuvo.

El sindicato atribuyó la decisión a las dificultades para competir con los fertilizantes importados , especialmente los provenientes de China, en un contexto de elevados costos de producción local. "No conviene producir, conviene traerlo de afuera", cuestionó Casco. Desde la representación gremial también señalaron el costo de las materias primas y de la energía como factores que afectan la competitividad de la industria química.

A las dificultades comerciales se suman las limitaciones tecnológicas y de infraestructura de una instalación con más de cinco décadas de funcionamiento, además de cambios en el abastecimiento de insumos. La continuidad de la operación había sido objeto de distintas evaluaciones, aunque no se conoció un comunicado oficial de la empresa que detallara las causas y las condiciones del cierre.

En la actividad de Campana también participa la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con una proporción equivalente al 17,5% de la operación. El establecimiento había atravesado modificaciones en su estructura productiva a lo largo de los años. Durante la década de 1970 fue sede de una de las primeras experiencias de fabricación de urea en el país y, desde 2004, incorporó la producción de tiosulfato de amonio.

El sindicato presentó un reclamo ante las autoridades laborales de Campana y solicitó una audiencia urgente para abordar las desvinculaciones. Además, convocó a una concentración frente a la fábrica para exigir explicaciones sobre la decisión y las condiciones en que se resolverá la salida del personal.

Quién es Bunge, el gigante agroindustrial que lidera las exportaciones argentinas

Fundada en 1818 en Ámsterdam, Países Bajos, Bunge es una de las mayores multinacionales del negocio agroindustrial. La compañía desembarcó en la Argentina en 1884 de la mano de Ernesto Bunge y Jorge Born, y con el paso de las décadas se convirtió en uno de los principales actores del comercio de granos, el procesamiento de oleaginosas y la producción de alimentos e insumos agrícolas.

Actualmente, el grupo tiene presencia internacional y desarrolla actividades que abarcan desde la compra y comercialización de materias primas hasta su industrialización. En la Argentina, la compañía informa que cuenta con unos 4.500 colaboradores y alrededor de 60 instalaciones, entre fábricas, centros de acopio, depósitos y terminales portuarias.

El cierre de Campana no significa que la compañía abandone este último negocio. Bunge mantiene un complejo industrial en Ramallo, provincia de Buenos Aires, donde produce superfosfato simple de calcio, un fertilizante utilizado para aportar fósforo y azufre a los cultivos. La fábrica de este producto fue inaugurada en 2008 y forma parte de un establecimiento que también cuenta con infraestructura portuaria y capacidad para procesar 3.000 toneladas diarias de soja.

Además, participa junto con ACA en Terminal de Fertilizantes Argentinos (TFA), ubicada en Puerto General San Martín, Santa Fe. Ese complejo dispone de una fábrica de superfosfato simple con capacidad para producir 220.000 toneladas anuales y de instalaciones para el almacenamiento y movimiento de fertilizantes.

Entre los otros negocios de Bunge también figura la producción de aceites comestibles. En su planta de San Jerónimo Sud, Santa Fe, cuenta con capacidad para envasar hasta 37.500 botellas por hora y comercializa marcas como Legítimo, Primor, Alsamar y Siglo de Oro.

El peso de la multinacional dentro del comercio agroindustrial argentino aumentó tras su integración con Viterra, concretada a nivel mundial en julio de 2025. La unificación de ambas estructuras en el país avanzó durante 2026 y permitió reunir negocios de comercialización, procesamiento y exportación de granos que anteriormente funcionaban por separado.

Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Bunge encabezó el ranking de agroexportadores durante el primer semestre de 2026, con 11,6 millones de toneladas declaradas en ventas al exterior, por delante de Cargill y Cofco.