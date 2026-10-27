AUH de ANSES en noviembre: ¿cuánto cobra una familia con dos hijos con aumento y extras?

Además del aumento de la asignación, las familias con dos hijos pueden recibir otros pagos que se suman al ingreso mensual.

La edad de los chicos también influye en el dinero que reciben las familias que cobran la AUH, especialmente cuando les corresponden pagos adicionales.

Para muchas familias, la Asignación Universal por Hijo (AUH) representa una parte importante del ingreso mensual. Con la actualización prevista para noviembre de 2026, quienes cobran esta prestación de ANSES buscan saber cuánto recibirán, especialmente en los hogares donde hay más de un chico.

Dos titulares de la misma asignación pueden encontrar diferencias al revisar sus pagos. La cantidad de hijos y las ayudas adicionales que corresponden a cada hogar influyen en el dinero que finalmente se acredita.

Con los nuevos valores previstos para noviembre, una familia con dos hijos menores de 18 años recibirá $255.377,60 por la AUH , considerando el pago mensual habitual del 80% de la prestación. Si también cobra la Tarjeta Alimentar, se agregarán $113.299 y el ingreso llegará a $368.676,60.

Las familias con dos hijos pueden superar los $428.000 mensuales si también les corresponden la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

La cifra será mayor cuando uno de los chicos tenga menos de tres años y le corresponda el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Esta ayuda sumará otros $60.203, por lo que el total estimado ascenderá a $428.879,60 .

El cálculo contempla el cobro del 80% de la asignación por ambos hijos y un solo Complemento Leche. La suma puede cambiar cuando alguno de los menores reúne las condiciones para recibir la AUH completa, sin la retención mensual que se aplica habitualmente.

El impacto del aumento del 1,93% y la retención del 20%

El incremento previsto para noviembre responde a la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con la actualización del 1,93%, el valor completo de la AUH pasará de $156.588 en octubre a $159.611 por hijo, de acuerdo con el cálculo de movilidad correspondiente al próximo mes.

De esa cantidad, ANSES paga habitualmente $127.688,80 y retiene los $31.922,20 restantes. Ese 20% se acumula hasta que la familia acredita los controles de salud y vacunación del menor, además de la escolaridad cuando corresponde.

La Resolución 56/2026 establece una excepción para los niños de hasta cuatro años inclusive. Cuando el organismo puede verificar automáticamente los requisitos sanitarios mediante la información enviada por el Ministerio de Salud, la familia cobra el 100% de la asignación cada mes, sin esperar a recuperar el porcentaje retenido.

Esta modalidad puede modificar los ingresos de los hogares con chicos pequeños. En esos casos, el dinero acreditado será superior al contemplado en la estimación inicial, que toma como referencia el pago habitual del 80%.

Las familias con chicos de hasta cuatro años pueden cobrar la AUH completa si ANSES tiene confirmados sus controles de salud. ANSES

Montos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche

La Tarjeta Alimentar mantendrá sus valores durante noviembre, ya que no está alcanzada por el mecanismo de actualización mensual de las asignaciones. El dinero que recibe cada hogar depende de la cantidad de hijos que cumplen las condiciones del programa.

Los importes serán de $72.250 para las familias con un hijo y $113.299 para aquellas con dos. En los hogares con tres o más chicos, la asistencia llegará a $149.425 mensuales. La acreditación se realiza automáticamente junto con la prestación correspondiente, sin necesidad de presentar una solicitud.

Por su parte, el Complemento Leche aumentará a $60.203, frente a los $59.063 de octubre. Está destinado a las familias que cobran la AUH por hijos menores de tres años y a las titulares de la Asignación por Embarazo.

Esta ayuda forma parte del Plan de los Mil Días, creado mediante la Ley 27.611 para contribuir a la alimentación durante el embarazo y los primeros años de vida. El pago es automático para quienes cumplen los requisitos y se gestiona mediante el intercambio de información entre los organismos correspondientes.