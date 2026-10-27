Cyber Monday 2026: la IA cambia la forma de comprar y pone a prueba a las empresas

Uno de cada cuatro argentinos usa inteligencia artificial para sondear ofertas. El 85% de esos usuarios acepta sus sugerencias para cerrar una operación. Las promociones empiezan antes del evento y generan nuevos desafíos para las marcas.

El Cyber Monday 2026 se hará entre el 2 y el 4 de noviembre.

El Cyber Monday 2026 , que se realizará del 2 al 4 de noviembre , encontrará a los consumidores argentinos con un nuevo aliado a la hora de buscar ofertas: la inteligencia artificial (IA). Las herramientas conversacionales comienzan a ocupar un lugar en las decisiones de consumo, desde la búsqueda de productos y la comparación de precios hasta la evaluación de alternativas, en un cambio de hábitos que también obliga a las empresas a revisar sus estrategias comerciales y tecnológicas.

Una investigación de Netquest/Bilendi reveló que uno de cada cuatro argentinos utiliza inteligencia artificial para sus compras y decisiones de consumo . Entre quienes incorporaron estas herramientas, el 85% afirmó haber avanzado tras recibir sugerencias de la IA.

El dato muestra que estas plataformas ya no funcionan únicamente como asistentes para consultas generales, sino que empiezan a intervenir en una etapa decisiva del proceso comercial: la elección de qué comprar y dónde hacerlo.

El fenómeno coincide con una transformación en la manera de aprovechar los grandes eventos de descuentos. Las compras dejaron de concentrarse exclusivamente en las jornadas oficiales y las promociones comenzaron a aparecer con anticipación .

Para las marcas, el desafío ya no consiste solamente en atraer visitas durante tres días, sino en lograr que sus productos aparezcan entre las alternativas consideradas por los consumidores y, una vez que captaron su atención, sostener la operación hasta concretar la venta.

Cómo usar la IA para comprar mejor

Según un informe de la plataforma Tiendanube, la anticipación en las compras quedó a la vista en la edición del Cyber Monday 2025. Durante una semana habitual de octubre de 2025, el 11% de las compras se realizaba con algún tipo de promoción. En los tres días previos al Cyber Monday, esa proporción subió al 17%, mientras que el domingo anterior al evento alcanzó el 20%. Ese mismo domingo registró un 57% más de ventas que el domingo de la semana previa.

A su vez, según datos de NielsenIQ, el flujo creciente de ventas no se ve afectado por la caída general del consumo ya que el 61% de los compradores argentinos organiza sus compras en función de las promociones disponibles.

En ese contexto, la inteligencia artificial juega un rol decisivo al momento de decidir una compra. Por eso, esta herramienta es una de las cinco claves que Tiendanube recomienda tener en cuenta durante el Cyber Monday. “Usar inteligencia artificial para comparar. Las herramientas conversacionales permiten filtrar opciones, comparar especificaciones y resolver dudas sobre talles, stock o plazos de entrega a cualquier hora”, destaca.

Y precisa que “en Argentina, 1 de cada 4 tiendas pagas de la plataforma ya usa IA en su operación, según el informe NubeCommerce MidTerm 2026, y a nivel regional el 74% de los consumidores acepta sugerencias de compra generadas por IA, de acuerdo con NielsenIQ”.

De todos modos, sugiere no confiar a ciegas en los resultados. Y por eso aclara que “desde octubre de 2026 los asistentes de IA también muestran resultados publicitarios, identificados como tales. Conviene leerlos como lo que son, una recomendación paga, y verificar el sitio antes de comprar”.

De buscar ofertas a delegar la comparación

El relevamiento de Netquest/Bilendi identificó las principales razones por las que los consumidores recurren a la IA para comprar. El 54% destacó el ahorro de tiempo en la búsqueda, mientras que el 48% valoró la posibilidad de comparar opciones con facilidad.

En tanto, el 41% mencionó la comodidad de no tener que consultar varios sitios y una proporción equivalente señaló la disponibilidad de estas herramientas en cualquier momento.

El estudio registró, además, un uso extendido de ChatGPT entre quienes ya utilizan inteligencia artificial. El 90,1% de los usuarios de estas herramientas mencionó esa plataforma, seguida por Gemini, con el 48,1%. También aparecieron Meta AI, con el 9,7%; Perplexity, con el 6,7%; Copilot, con el 6,4%; y Claude, con el 3,1%. Los porcentajes no son excluyentes, ya que una misma persona puede utilizar más de un asistente, aclara el informe.

Desde la consultora describieron el cambio como una transformación cultural: “De un consumidor que actuaba como un cazador en la jungla de la web, pasamos a un prompteador que sólo toma la decisión final, con la información ordenada y jerarquizada y la comparación hecha”.

El perfil del nuevo consumidor también es descrito por Camila Nasir, Gerente de Marca y Comunicación en Tiendanube: “El comprador argentino se volvió mucho más metódico: investiga, compara entre varias tiendas y define con anticipación qué va a comprar y cuánto va a gastar. Esa preparación es lo que mejora el resultado, porque permite reconocer cuándo un descuento es real y porque deja tiempo para verificar la tienda antes de pagar”, señala.

El desafío que plantea la IA para las marcas

La modificación de los hábitos de compra tiene implicancias para las marcas. Si una parte de los consumidores delega la primera selección de productos en un asistente, la competencia no se limita a aparecer en los resultados de búsqueda o a ofrecer el descuento más alto.

También depende de que la información sobre el producto sea accesible, consistente y suficientemente detallada como para que la herramienta pueda identificarlo y presentarlo como una alternativa pertinente.

Según el estudio de Netquest/Bilendi, para mejorar sus posibilidades de aparecer en las sugerencias de la IA, las empresas necesitan reunir tres condiciones: visibilidad digital, relevancia y datos verificables.

Esto supone mantener información clara y actualizada sobre precios, especificaciones y disponibilidad, comunicar los atributos que diferencian sus productos y sostener la coherencia entre los mensajes oficiales, los distribuidores y las reseñas de los usuarios.

La calidad de la información adquiere así una importancia comercial adicional. Una descripción incompleta, un precio desactualizado o una diferencia entre lo que informa la marca y lo que publica una tienda pueden dificultar la comparación y afectar la confianza del comprador, destaca el estudio.

Los consumidores también demandan claridad y transparencia, con especificaciones completas, fotografías reales y cuadros comparativos. A esto se suma la valoración del contacto humano: la posibilidad de recibir asistencia rápida, resolver dudas y contar con información confiable sigue siendo relevante incluso cuando la búsqueda inicial se realiza mediante inteligencia artificial.

La tecnología detrás de las promociones

El avance de la IA en el proceso de compra es una parte de la transformación del comercio electrónico. La otra se desarrolla dentro de las empresas, que deben preparar sus sistemas para responder a un volumen de operaciones superior al habitual, actualizar precios, administrar inventarios y procesar pagos sin interrupciones.

De acuerdo con cifras de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el último Cyber Monday se procesaron más de 7 millones de órdenes de compra en tres días, con un total de 12,6 millones de artículos vendidos.

“En Argentina la planificación tiene una variable adicional que en otros mercados no pesa tanto: la volatilidad macroeconómica”, explicó Martín Malievac, director de Soluciones de Mercado Internacional de TOTVS Napse.

La inflación y los movimientos cambiarios obligan a los comercios a contar con sistemas que permitan actualizar precios de manera rápida y precisa. Sin embargo, la estrategia comercial no puede reducirse a ofrecer una rebaja. También debe contemplar el costo de financiación, los márgenes, la disponibilidad de mercadería y las condiciones de pago.

“No es solo cuánto descuento, sino también qué combinación de precio y financiación maximiza la conversión sin destruir margen”, sostuvo Malievac.

Las cuotas pueden modificar la percepción del precio final, especialmente en un contexto inflacionario. “En un contexto de inflación, la posibilidad de pagar en cuotas sin intereses cambia por completo la percepción de ‘precio real’ de un producto”, explicó el ejecutivo.

La disponibilidad de los artículos es otra variable decisiva. Una campaña puede generar tráfico y atraer compradores mediante descuentos, pero si el producto no está disponible cuando el cliente intenta pagar, la operación se pierde. “Si el producto no está confirmado en stock al momento del pago, ninguna de las otras variables importa: se pierde la venta antes de que el precio o el medio de pago entren en juego”, afirmó.

“En estas fechas el consumidor tiene alternativas a un clic de distancia; una falla de pago casi siempre termina en la competencia, no en un segundo intento más tarde”, advirtió Malievac.