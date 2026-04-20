Casi 4 de cada 10 empresas prevén aumentar su plantilla en los próximos tres años + Seguir en









Un informe de la Universidad Siglo 21 advierte sobre una transición acelerada hacia modelos híbridos entre humanos e inteligencia artificial, con expectativas moderadas de crecimiento del empleo.

El informe plantea que la integración de agentes de inteligencia artificial con trabajadores humanos está dando lugar a una nueva etapa.

En un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial generativa, el think tank Insight 21 presentó la quinta edición de su informe sobre Transformaciones del Trabajo en Argentina. El estudio, elaborado sobre una muestra de 400 empresas de distintos sectores, da cuenta de un proceso de cambio profundo en la organización laboral.

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Según el relevamiento, el 39,3% de las compañías proyecta aumentar su dotación de personal en los próximos tres años, mientras que un 37% espera mantenerla. Sin embargo, se observa una tendencia a la baja en estas expectativas respecto de ediciones anteriores, especialmente entre grandes empresas, donde crecen las previsiones de recortes por automatización.

El informe plantea que la integración de agentes de inteligencia artificial con trabajadores humanos está dando lugar a una nueva etapa, definida por la aparición de “empleados digitales” y esquemas híbridos que redefinen el concepto tradicional de trabajo.

Brecha entre tecnología y gestión del talento Uno de los principales hallazgos es la distancia entre el avance tecnológico y la preparación de las organizaciones para gestionarlo. El 64% de las empresas reconoce que aún no inició procesos formales para comunicar o implementar la integración de la inteligencia artificial en sus operaciones.

A su vez, apenas el 8,3% cuenta con espacios regulares de diálogo sobre estos cambios, mientras que un 25% los aborda de manera esporádica. Esta falta de planificación impacta en el clima interno: el 36,5% percibe expectativas confusas entre los empleados y en el 14,3% predomina el temor.

El desafío de construir una inteligencia colectiva El estudio también identifica una relación directa entre comunicación y percepción interna. En aquellas empresas que promueven espacios de intercambio, el entusiasmo frente a las nuevas tecnologías asciende al 48,5%, lo que refuerza la importancia de una gestión activa del cambio. Desde Insight 21 advierten que la transformación digital no puede limitarse a la incorporación de herramientas, sino que requiere un rediseño de la cultura organizacional. En ese marco, la construcción de una “inteligencia colectiva” aparece como condición clave para que la automatización deje de percibirse como una amenaza y se convierta en un motor de evolución del trabajo.

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