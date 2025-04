Cerró una fábrica de bolsas industriales en Olavarría y despidió a sus 100 trabajadores

El cierre de FABI fue comunicado esta semana por una comitiva empresarial llegada desde Chile, sin previo aviso a los empleados ni al gremio. "Nos dijeron así nomás, ni buen día: la fábrica cierra", relató Sergio Urruti , secretario local del Sindicato de Obreros de la Industria del Papel (SOIPyC). El impacto no es menor: FABI era la principal fuente de empleo de Hinojo, una localidad de apenas 3.000 habitantes, y daba trabajo también a vecinos de Sierra Chica, Sierras Bayas y de la ciudad cabecera.

La empresa justificó la decisión por la caída sostenida de la actividad y la inviabilidad del negocio. “A pesar de las medidas implementadas en los últimos años para reencauzar su modelo productivo, la operación no es sustentable en el tiempo”, comunicaron oficialmente desde CMPC. La firma había aplicado vacaciones adelantadas en 2023, pero nunca había planteado una salida definitiva. "En 2001 estuvimos peor, parados y con gente suspendida, pero no se hablaba de cerrar", recordó Urruti.

CMPC es un grupo industrial chileno con operaciones en toda América Latina. En Argentina, operaba FABI Bolsas Industriales, dedicada a la fabricación de envases de papel para cemento, azúcar, harina, premezclas, fertilizantes y leche en polvo. Proveía a empresas como Loma Negra y Cementos Avellaneda. Además de la planta en Hinojo, CMPC tiene operaciones en Chile, Perú, Colombia, México, Brasil y Uruguay, principalmente en el negocio forestal, celulósico y de papel tissue.

La empresa informó que cumplirá con el pago de las indemnizaciones legales y ofreció un 15% adicional, además de un programa de asistencia para la reinserción laboral, con capacitaciones y talleres. Sin embargo, desde el gremio advierten que la negociación es limitada ante una decisión ya tomada y que el impacto social será profundo. El proceso de desmantelamiento de la planta comenzaría la próxima semana.

Despidos en Cerro Negro

La situación en Olavarría se ve aún más comprometida tras los recientes despidos en la fábrica de cerámicos Cerro Negro. La empresa desvinculó a 96 trabajadores de su planta ubicada sobre la Ruta 226, argumentando una fuerte caída en la demanda de materiales y la paralización de la obra pública

El conflicto en Cerro Negro no es nuevo. En enero, la planta de ladrillos ya había sido paralizada por un exceso de stock, lo que llevó a una reducción salarial del 20% para los empleados. Sin embargo, la crisis no se revirtió y, ante la falta de recuperación en las ventas, la empresa tomó la drástica decisión de reducir su personal.

A pesar de los intentos de los gremios y autoridades laborales por frenar los despidos masivos, la empresa mantuvo su postura. Por su parte, los trabajadores que aún conservan su empleo declararon el estado de asamblea permanente y no descartan manifestaciones o medidas de fuerza si no obtienen respuestas favorables.

En este marco, los representantes sindicales advirtieron que esta situación no solo afecta a los despedidos, sino que pone en riesgo la estabilidad de toda la planta. "No hay garantías de que no haya más despidos en el futuro si la demanda sigue en caída", expresaron desde el sector gremial.