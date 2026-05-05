ATE convocó a un paro de 24 horas en el INTI + Seguir en









La medida de fuerza fue anunciada para el 7 de mayo en rechazo a un plan de ajuste que, según el sindicato, podría afectar a cientos de trabajadores y áreas técnicas del organismo.

ATE anunció un paro de 24 horas en INTI. ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió realizar un paro de 24 horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el próximo 7 de mayo, en medio de la preocupación por posibles despidos y recortes en la estructura del organismo.

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La decisión fue adoptada por el gremio ante la advertencia de una reducción significativa de personal y funciones. Según ATE, el ajuste podría alcanzar a unos 700 trabajadores y derivar en la eliminación de cerca de mil líneas de trabajo sobre un total de tres mil.

Desde el sindicato señalaron que la medida impactaría en distintas áreas clave del instituto, incluidas tareas vinculadas a controles industriales, certificaciones de calidad y servicios técnicos para el sector productivo.

Entre las actividades comprometidas mencionaron ensayos en alimentos, análisis de agua, calibraciones y evaluaciones de seguridad en procesos industriales y transporte.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el plan oficial afectaría el funcionamiento del organismo y anticipó que podrían profundizar las medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas.

El gremio también cuestionó los argumentos sobre el supuesto déficit del INTI y aseguró que una parte de sus servicios se financia con aportes del sector privado. En ese marco, ATE prevé realizar asambleas para definir la continuidad del plan de lucha en función de la evolución del conflicto.

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