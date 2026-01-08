SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de enero 2026 - 14:35

Cipriani y Fortune International Group consolidan a Punta del Este como epicentro de inversión y lujo global

A través de una serie de encuentros exclusivos, se analizó la coyuntura económica internacional y se presentó el lanzamiento oficial de Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este.

Adrián Koifman con los empresarios Marcelo Valsecchi Juan José Battaglia y Jonathan Saiegh

En el marco de una temporada esteña que se viste de gala, Fortune International Group y Cipriani realizaron dos importantes eventos en el Cipriani Sales Center (Parada 12, Playa Brava), consolidando el proyecto inmobiliario más significativo de Sudamérica como un refugio de sofisticación discreta y un destino global de inversión.

Análisis de real estate y coyuntura económica globa

Uno de los encuentros centrales contó con la presencia de los señores Giuseppe Cipriani (CEO de Cipriani) y Edgardo Defortuna (CEO de Fortune International Group), quienes ofrecieron una charla sobre la visión institucional del proyecto.

Saud y Jean pierre, dos firmas un gran desfile

La jornada incluyó un análisis profundo de la coyuntura financiera internacional y las oportunidades actuales de inversión en Real Estate, a cargo del destacado economista Juan José Battaglia. Este espacio fue diseñado para que inversores y referentes del sector intercambiaron ideas y exploraron nuevos horizontes en un entorno de excelencia.

La fusión del lujo, la moda y la alta joyería

Complementando la visión estratégica, se llevó adelante un Fashion Show exclusivo que celebró el lujo artesanal. El evento atrajo a potenciales compradores que buscan una experiencia residencial incomparable frente al Atlántico.

Edgardo De Fortuna de Fortune International, Marisa Koifman y Maxi Dupuis
Ambos eventos fueron producidos por Marisa Koifman, reconocida pr para Argentina y Uruguay con amplia experiencia en el mercado del lujo. &nbsp;

  • Alta Joyería: Las creaciones de Saud dialogaron con una curaduría especial de Jean Pierre Joyeros, que exhibió piezas de oro amarillo, oro blanco y gemas de alta gama. Destacaron colecciones como Lyon, Bordeaux y Saint-Tropez, inspiradas en los looks de verano de Punta del Este.
  • Pasarela "Masquerade": La reconocida diseñadora Marian Saud presentó su colección SS26, rindiendo tributo al misterio con piezas bordadas a mano con cristales y piedras sobre géneros exclusivos de Bulgaria. Su propuesta fusionó herencia sirio-libanesa con una estética occidental moderna en una paleta de dorados, plateados y azules intensos.

