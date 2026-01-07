Escándalo en Punta del Este: un fuerte cruce entre Martín Demichelis y su actual pareja quedó registrado en video

Un episodio ocurrido durante una jornada de descanso en un exclusivo balneario uruguayo derivó en una escena incómoda que obligó a la intervención del personal de seguridad.

Una escena de alta tensión protagonizada por Martín Demichelis y su actual pareja generó revuelo en Punta del Este , luego de que trascendiera un episodio ocurrido durante una jornada en la zona de José Ignacio.

El hecho tuvo lugar el martes por la tarde en el balneario La Susana Beach , donde el exdirector técnico se encontraba almorzando junto a un grupo de personas. En ese contexto, y por motivos que no fueron esclarecidos, se habría iniciado una discusión privada con su novia, Micaela , que fue escalando hasta convertirse en una situación de fuerte incomodidad para quienes se encontraban en el lugar.

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, la joven oriunda de Olivos se levantó de la mesa visiblemente alterada y se dirigió sola hacia su auto. Minutos después, Demichelis fue tras ella, dando inicio a un intercambio que llamó la atención de otros presentes por su intensidad.

El momento más delicado se habría producido dentro del vehículo. Según relataron testigos, se escucharon gritos y se observaron gestos exaltados por parte del exfutbolista , lo que motivó que personal de seguridad del balneario se acercara al estacionamiento tras recibir un aviso por una posible discusión.

En las imágenes que luego circularon se puede ver a Demichelis gesticulando de manera vehemente y levantando las manos mientras conversa con su pareja. En otro tramo del registro, se lo observa intentando acercarse a ella e incluso buscando un gesto de conciliación, mientras la joven corre el rostro y se muestra visiblemente afectada. También se mencionó que habría intentado abrir la puerta del vehículo de forma insistente.

Embed

Personal de seguridad intervino en la situación

El episodio generó preocupación suficiente como para que la seguridad interviniera de manera preventiva, con el objetivo de evitar que la situación se agravara. Desde el entorno remarcaron que se trató de un momento puntual de alta tensión y que no hubo consecuencias posteriores.

La relación entre Demichelis y Micaela llevaría alrededor de tres meses y se hizo pública tras ser vistos juntos en un evento social en Mendoza. El inicio del vínculo coincidió con la reciente separación del exfutbolista de Evangelina Anderson, con quien tiene hijos.

En ese sentido, trascendió que no hubo presentaciones formales entre los menores y la nueva pareja, con la intención de preservar a los hijos del exmatrimonio de cualquier exposición mediática. Anderson, según se indicó, se encontraba en Buenos Aires por compromisos laborales al momento de la difusión del material.

El episodio tomó estado público luego de que se difundieran imágenes del momento en el programa Puro Show, donde se reconstruyó la secuencia a partir de los videos y del testimonio de personas presentes en el balneario. En ese espacio también se deslizó que, tras lo ocurrido, la joven habría expresado su intención de poner fin a la relación, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de los protagonistas.