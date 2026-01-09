Incendios en Chubut: cortaron la ruta 40 por el avance del fuego y hay más de 3.000 evacuados + Seguir en









La decisión fue de Vialidad Nacional y aplica para la zona entre El Hoyo y Epuyén. Estiman que el número de evacuados aumente a la par del de animales muertos.

La decisión fue tomada por la Agencia Nacional Vialidad Nacional. Ámbito

La situación en la provincia de Chubut sigue siendo crítica en medio del avance de los incendios forestales. En las últimas horas las autoridades dispusieron un corte total de la Ruta Nacional 40, una de las arterias viales más importantes de la Patagonia, mientras los evacuados ya son más de 3.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los incendios en la zona ya devastaron más de 1.800 hectáreas de la Comarca Andina. En este caso - mientras el fuego sigue activo en diversos focos - las autoridades investigan la hipótesis de que el fuego habría sido provocado, y buscan dar con el paradero de los autores del delito.

incendios chubut Los incendios en la zona ya devastaron más de 1.800 hectáreas de la Comarca Andina. Ámbito Incendios en Chubut: la ruta 40 está cortada por el avance del fuego La decisión de cortar la RN 40 fue tomada por la Agencia Nacional Vialidad Nacional (ANSV) debido a que las llamas alcanzaron los márgenes de la calzada, sumado a que la densa columna de humo impide la visibilidad mínima para circular de forma segura.

En total, desde el inicio del fuego, 3000 personas fueron evacuadas y se calcula que ese número podría seguir en aumento al igual que la cantidad de animales muertos. La zona del corte de circulación se encuentra entre El Hoyo y Epuyén.

incendios chubut En este contexto, Seguridad Vial dispuso el corte de la circulación vehicular, en coordinación con la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Ámbito En este contexto, Seguridad Vial dispuso el corte de la circulación vehicular, en coordinación con la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La medida se mantendrá hasta nuevo aviso y recordaron que ante emergencias se puede consultar al 0800-222-6272 o 0800-333-0073. Desde el sitio web del organismo, informan las actualizaciones respecto al corte. Continúan los incendios en Chubut: la Justicia busca dar con los responsables y ofrece recompensa de $50 millones "Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso", aseguró el mandatario provincia, Ignacio "Nacho" Torres, quien además anunció una recompensa de $50 millones destinada a quienes brinden información que permita identificar y detener a las personas detrás de los incendios. A este jueves, entre las áreas más afectadas se encontraron El Hoyo y Epuyén, donde las llamas afectaron infraestructura, la producción y la vida local. En detalle, la Fiscalía de Lago Puelo se encuentra en etapa de recolección de pruebas para esclarecer el inicio de las llamas. En este escenario, las autoridades confirmaron que se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes en el sitio donde comenzó el incendio y descartaron la hipótesis de un desperfecto eléctrico.