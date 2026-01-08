Escándalo con Pampita en Punta del Este: fue increpada por un famoso exfutbolista + Seguir en









El panelista de LAM (América TV), Pepe Ochoa, reveló que la modelo habría protagonizado un escándalo en la exclusiva zona de José Ignacio donde está instalada.

Pampita fue increpada en Punta del Este por un exfutbolista.

Con la llegada de la temporada de verano, son muchas las figuras del espectáculo que eligen a Punta del Este como destino. Este fue el caso de Carolina “Pampita” Ardohain, quién pasa sus vacaciones con sus hijos y su novio, Martín Pepa. Sin embargo, una situación inesperada alteró su calma.

En este contexto, fue Pepe Ochoa quien reveló en LAM (América TV) que la modelo habría protagonizado un escándalo en la exclusiva zona de José Ignacio donde está instalada. Según relató el panelista, Pampita se encontraba celebrando con petardos, una práctica que en Uruguay está prohibida por la Ley 20.246, que restringe el uso de pirotecnia sonora por encima de los 110 decibeles.

Pampita Quién es el exfutbolista que increpó a Pampita La situación habría generado un fuerte malestar en una de las viviendas cercanas, donde casualmente se encontraba vacacionando Sergio "Kun" Agüero junto a su pareja y un grupo de invitados.

Ante la furia de los presentes por los estruendos que no dejaban de ensordecerlos y, sobre todo, pensando en los animales y las personas a las que podría afectar semejante ruido, el exfutbolista habría ido personalmente a pedirle a la modelo que cesaran con los petardos. Sin embargo, Pampita no habría hecho caso al reclamo y continuó con la celebración junto a sus hijos.

Como gesto posterior para limar asperezas, Martín Pepa se habría presentado en la casa del Agüero con un pan dulce y una botella de champagne a modo de disculpas.