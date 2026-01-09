Bitcoin se sostiene en u$s90.000, entre salidas ETF y alto riesgo geopolítico + Seguir en









Los conflictos en Asia y América Latina contribuyeron a un menor apetito por el riesgo.

Cotización de la principal criptodivisa, hoy. Depositphotos

El mercado de criptodivisas se estabiliza y opera con ligeras subas en la jornada del viernes. Bitcoin (BTC), luego de haberse recuperado en el rally de Año Nuevo, ahora crece con cautela, escalando 0,5% hasta u$s90.465, según Binance.

Ethereum (ETH) pierde 0,6% y desciende hacia los u$s3.097. Mientras tanto, las altcoins siguen esta tendencia: Ripple (XRP) sube 0,5% y BNB lo hace por 0,7%. Sin embargo, Solana (Sol) se despega y aumenta 2,9%.

Embed Salidas de ETF y tensión geopolítica, motivos para cautela El mercado dejó a los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado que cotizan en EEUU con tres días consecutivos de fuertes salidas esta semana. Según datos del agregador de criptomonedas SoSoValue, los inversores institucionales retiraron más de 1.000 millones de dólares combinados de los ETF de Bitcoin al contado en los tres días hasta el 8 de enero.

La semana de Bitcoin se vio moderada principalmente por los riesgos geopolíticos, que redujeron el apetito por este tipo de activos.

En Asia, una disputa diplomática entre China y Japón empeoró esta semana después de que Pekín impusiera restricciones a las exportaciones contra Tokio y también iniciara una investigación antidumping contra los fabricantes de productos químicos japoneses. Además, los medios barajaron la posibilidad de que Pekín restrinja sus exportaciones clave de tierras raras a Japón, lo que pondría en aprietos al enorme sector manufacturero japonés.

Por otra parte, la invasión de Estados Unidos a Venezuela, que resultó en la captura de su presidente, Nicolás Maduro, sacudió los mercados a principio de semana, con fuertes subas del oro y la plata, no así de Bitcoin. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para tomar el control de la industria petrolera de Venezuela durante años, una jugada que podría desatar el enojo de China y provocar mayor inestabilidad política.

