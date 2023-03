Como acceder a una visa EB5 que otorga la residencia permanente en Estados Unidos

En consecuencia, muchos ahorristas se acercan a organizaciones como Invest In the USA (IIUSA) que canalizan inversiones extranjeras para estimular la economía de Estados Unidos, beneficiando así a los trabajadores y a las comunidades estadounidenses, y todos aquellos que invierten en la creación de empleo nacional. Por eso, IIUSA está asociada a más de 200 Centros Regionales a lo largo y ancho de 47 estados, los cuales representan miles de millones de dólares en formación de capital EB-5.

Concretamente, EB-5 es un programa de visado para inversores inmigrantes que consiste en invertir un mínimo de USD 800.000 en un proyecto generador de empleo (hoteles, infraestructuras, residenciales, sanitarios, industriales, etc.) y demostrar la creación de al menos 10 puestos de empleo para trabajadores estadounidenses. De esta manera, uno puede proporcionarse una vía hacia la ciudadanía estadounidense, además de otros beneficios como vivir en EE.UU. de manera permanente, abrir un negocio, invertir dinero en activos más seguros, matricular a los hijos en escuelas y universidades estadounidenses a menor costo, viajar sin visado a muchos países y jubilarse en ese país.

Dado el creciente interés hacia Invest in the USA y el programa de visas EB-5 por parte de los argentinos, el próximo martes 7 de marzo de 2023 en el Hotel Marriot de Carlos Pellegrini 551, CABA, se realizará un evento orientado a brindar información y resolver dudas. La reunión iniciará a las 8:30 con un desayuno y le seguirán, desde 9:30 hasta 11:25, introducciones a las organizaciones y charlas para comprender los requisitos de inversión y los detalles del debida del programa para que los interesados puedan entender el proceso de inmigración y lo que proporciona una green card. Finalmente, hasta las 12, habrá un espacio para Networking.

Por varias razones, el programa EB-5 se está convirtiendo en una opción cada vez más popular para los inversores latinoamericanos: si bien el rendimiento financiero de la inversión suele ser inferior al que se obtendría con otros tipos de inversión (inmobiliaria, por ejemplo), su valor reside en que les permite a sus solicitantes obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos.

Independientemente del proceso, los puntos más importantes a tener en cuenta para el procedimiento de obtención de la visa son: averiguar el track récord del grupo desarrollador y del Centro Regional, analizar que sea un negocio sólido y con alta generación de empleos; y por último, y también muy importante verificar el origen legal de los fondos de los inversionistas.

Luis Prado, desarrollador inscripto en el programa cuenta cómo es la experiencia de trabajar con Invest in the USA: “nuestro proyecto estrella ha sido el Hotel Staybridge Suites de IHG Grupo Intercontinental en el aeropuerto de Miami, Un hotel de 153 habitaciones en el segmento de larga estadía de lujo muy bien situado y con excelente servicio. Se construyó en aproximadamente 3 años incluyendo la fase de diseño y permisología. Sobrevivió de manera muy exitosa y estable los tiempos de la pandemia en 2020 y creó 229 empleos para EB5, cubriendo en exceso el requerimiento de 170 puestos para los 17 Inversionistas que invirtieron en el mismo. Actualmente más del 80% de los Inversionistas tienen su I-526 aprobada y ya algunos han iniciado sus trámites para la aprobación de su I-829.

“Hoy tenemos 3 proyectos en cartera para el programa EB5. El primero es un Hotel Even, también del grupo de Hoteles Intercontinental cuya construcción iniciará en los próximos meses y está localizado en la ciudad de Doral, Miami muy cerca del Dolphin Mall; el segundo es One Way Kissimmee Residential, que se desarrolla en alianza con Konnectia, una empresa desarrolladora americana fundada por socios argentinos, muy cerca de los parques temáticos de Disney, destinado a cubrir la demanda vivienda en dicha zona. El otro proyecto que tenemos en cartera será un parque temático de agua, con Hotel y restaurantes que desarrollaremos en el ZOO de Miami, un concepto único y novedoso que sin dudas será un nuevo icono de la zona.

Es importante destacar que pueden ingresar, y ser parte de nuestros proyectos en cartera, a través de dos maneras: Siendo inversores con el objetivo de obtener la visa EB-5 con un ticket mínimo de ingreso de USD 800.000 o bien, para los que no les interese la visa, pueden ser inversores a través del clásico modelo de compra de pozo, con el ticket mínimo con el que salga a la venta cada unidad. Consultar cómo será la modalidad en cada caso, la cual siempre será en cumplimiento a las leyes de valores e inversiones vigentes en el país de inversión.

