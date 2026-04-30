Proponen por ley crear Salas de Periodistas en los tres poderes del Estado

El proyecto fue presentado por la senadora Carolina Moisés. La propuesta adhiere a las garantías de acceso a la información pública y libertad de expresión.

Proponen un proyecto de ley para crer una sala de periodistas en los tres poderes.

La senadora nacional Carolina Moisés , titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión , presentó un proyecto de ley que busca obligar a los tres poderes del Estado a contar con Salas de Prensa Institucionales permanentes .

La iniciativa, impulsada junto a los legisladores Guillermo Andrada y Sandra Mendoza , establece que tanto el Poder Ejecutivo , como el Poder Legislativo y el Poder Judicial deberán disponer de espacios físicos específicos para el trabajo de periodistas acreditados en sus sedes principales, incluyendo la Casa de Gobierno , el Congreso y la Corte Suprema .

El proyecto propone modificar la Ley 27.275 para incorporar esta obligación como parte de las garantías de acceso a la información pública y libertad de expresión .

Según el texto, estas salas deberán funcionar de manera permanente y no podrán ser reemplazadas por alternativas virtuales ni trasladadas a espacios externos. El objetivo es asegurar condiciones reales para el ejercicio del periodismo dentro de las instituciones del Estado.

Límites en las acreditaciones

Uno de los puntos centrales de la propuesta apunta a restringir decisiones arbitrarias sobre el acceso de la prensa. La iniciativa prohíbe la revocación masiva de acreditaciones y establece que cualquier limitación deberá ser individual, justificada y sujeta a revisión judicial.

En ese sentido, Carolina Moisés sostuvo: “Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar. Este proyecto viene a poner un límite claro a la discrecionalidad.”

El contexto político detrás del proyecto

La presentación se dio en un escenario de creciente debate sobre el rol del periodismo y su acceso a las fuentes oficiales, luego de las restricciones aplicadas en la Casa Rosada, donde se revocaron acreditaciones de prensa.

Frente a esa situación, la senadora planteó una posición crítica: “no puede haber democracia con periodistas afuera y gobiernos a puertas cerradas" y agregó que "las Salas de Prensa deben ser una obligación del Estado, no una concesión del poder de turno.”

El proyecto también se inscribe en una discusión más amplia sobre la transparencia institucional y el funcionamiento democrático. Para sus impulsores, garantizar espacios físicos dentro del Estado es una condición necesaria para el control público de la gestión.

“No vamos a naturalizar ni debemos permitir que se instale este modo de censura. Sin Salas de Periodistas dentro del Estado no hay acceso real a la información. Y sin información pública, no hay democracia posible”, concluyó Moisés.