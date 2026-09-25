Cómo debería medir la Fed la inflación

Kevin Warsh prefiere los “promedios recortados”, que excluyen las mayores oscilaciones de precios, y las medidas de la amplitud de la inflación.

A comienzos de la década de 1970, Arthur Burns tenía un problema de inflación. A medida que un shock de oferta seguía a otro, el presidente de la Reserva Federal, fumador de pipa y conocido como el “Papa de la Economía”, respondió excomulgando los precios que atribuía a “factores especiales”. ¿El embargo petrolero árabe que empujaba al alza el crudo? Mirar más allá de la energía. ¿Un colapso en la cosecha de anchoas de Perú que elevaba los costos del alimento para animales? Excluir los alimentos. Cuando la inflación todavía parecía demasiado alta, quedaron fuera los autos usados, las compras de viviendas y las casas móviles. Incluso el aumento de los precios de la joyería fue atribuido a la “manía del oro” y dejado de lado, como recordó más tarde Stephen Roach, entonces un joven economista de la Fed. En busca de la única tasa de inflación verdadera, Burns siguió estrechando el canon. La inflación, mientras tanto, se volvía cada vez más católica.

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Medio siglo después, Kevin Warsh asumió el mismo desafío. El presidente relativamente nuevo de la Fed hizo una misión de precisar la inflación subyacente (“subyacente” se está convirtiendo rápidamente en su adjetivo favorito). Sin embargo, descartó la guía habitual, los índices “núcleo” que excluyen alimentos y energía, como una “estimación gruesa” de hacia dónde se dirige la inflación. En cambio, Warsh prefiere los “promedios recortados”, que excluyen las mayores oscilaciones de precios, y las medidas de la amplitud de la inflación. El 16 de septiembre se quejó de que los precios estaban subiendo más de 3% en “demasiadas” categorías de productos. Esa fue una de las razones por las que la Fed subió las tasas de interés por primera vez en tres años. Incluso envió a un grupo de trabajo a buscar señales económicas más limpias y oportunas. ¿Puede Warsh acercarse más a la tendencia subyacente sin caer en la trampa de Burns?

La inflación subyacente es, aproximadamente, la parte de la inflación de hoy que tiene más probabilidades de seguir estando allí mañana. En una economía de mercado, los precios individuales siempre se están moviendo. Una sequía encarece el café; un exceso de oferta abarata los autos. En agosto, los precios de los servicios de telefonía móvil saltaron misteriosamente casi 6% en el espacio de un mes. Tales movimientos idiosincráticos pueden mover la inflación general sin decir mucho sobre la tendencia más amplia. Por lo tanto, los bancos centrales intentan mirar a través de los factores puntuales, concentrando en cambio su mirada en el movimiento subyacente del nivel general de precios.

Después de los shocks de oferta de la década de 1970, se impuso un atajo simple: excluir los precios volátiles de los alimentos y la energía. La medida “núcleo” resultante reemplazó la discreción de Burns por una regla fija que por lo general daba una mejor orientación sobre hacia dónde se dirigía la inflación. Pero es un atajo tosco. Como lo plantearon Jim Dolmas y Evan Koenig, de la Fed de Dallas, “No todos los alimentos y productos energéticos son igualmente volátiles, ni todos los artículos más volátiles son exclusivamente alimentos y energía”. Los precios de los restaurantes quedan fuera pese a ser bastante estables, mientras que categorías más volátiles como las tarifas aéreas y las habitaciones de hotel permanecen dentro. Es, efectivamente, una “estimación gruesa”.

Los economistas han buscado durante mucho tiempo una mejor estimación. En un trabajo de 1994, Michael Bryan, entonces de la Fed de Cleveland, y Stephen Cecchetti, de la Universidad de Brandeis, construyeron un modelo que mostraba cómo los movimientos desiguales en los precios individuales pueden oscurecer la tendencia común de la inflación. Su respuesta fue ordenar las variaciones de precios y concentrarse en el centro, ya sea recortando los extremos antes de tomar un promedio, o simplemente tomando la mediana. En sus datos, la mediana hizo un mejor trabajo para pronosticar la inflación futura que tanto el índice de precios al consumidor general (IPC) como el índice que excluye alimentos y energía. Investigaciones posteriores encontraron en general que esas medidas recortadas pueden ofrecer una señal más limpia de la inflación duradera.

La idea se puso en práctica. La Fed de Cleveland publica un IPC mediano y recortado. El rastreador predictivo de inflación de The Economist reduce el peso de los movimientos extremos de precios en lugar de descartarlos. Sin embargo, la poda puede funcionar mal si cambian los patrones de precios. La Fed de Dallas publica una medida de media recortada de los cambios en el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE). Durante décadas, las mayores caídas de precios tendieron a ser más grandes que las mayores subas. Por eso, la Fed de Dallas usó un recorte desigual, eliminando el 24% inferior de las variaciones de precios y el 31% superior. Eso tenía sentido cuando la inflación era baja; menos una vez que más precios comenzaron a subir. Durante el salto inflacionario de 2021, la medida de Dallas empezó a excluir demasiados aumentos de precios genuinos. El problema persiste. En abril, investigadores de la Fed de Dallas advirtieron que su indicador todavía puede estar subestimando la inflación. Desde entonces produjeron una alternativa que recorta de manera más pareja desde ambos extremos de la distribución. Habría captado el salto de 2021 mucho antes. Para el año hasta junio, ubicó la inflación subyacente en 2,6%, frente al 3,3% del PCE núcleo. Pero cualquier medida recortada está calibrada según cómo se comportaron los precios en el pasado. Si ese patrón cambia, como suele ocurrir en períodos de alta inflación, la medida corre el riesgo de recortar parte de la inflación que pretende capturar. El precio 500.000.001 es el correcto Warsh cree que la Fed puede hacerlo mejor. Parte de su respuesta son datos más oportunos y granulares. El Billion Prices Project, impulsado por Alberto Cavallo, de la Universidad de Harvard, y Roberto Rigobon, del Massachusetts Institute of Technology, recopilaba millones de precios online cada día para seguir la inflación casi a medida que ocurría. El presidente de la Fed quiere fuentes similares para complementar las estadísticas oficiales. Pero más precios no necesariamente revelan la tendencia. Para encontrarla, Warsh prefiere concentrarse en el centro. A comienzos de este año imaginó reunir mil millones de precios y dijo que lo que realmente importaba era lo que ocurría con el precio “500 millones y uno”. Eso puede ser una mejora, pero la mediana tiene un punto ciego. Una gran minoría de precios puede dispararse sin mover mucho el centro, como ocurrió en 2021, cuando las medidas medianas subestimaron la tendencia subyacente. El episodio es un recordatorio de que ninguna regla capturará perfectamente la inflación subyacente. La tentación, entonces, es compensar decidiendo qué precios ignorar. Ese fue el pecado cardinal del Papa de la Economía. Warsh haría mejor en dar un salto de fe y abrazar una regla imperfecta.



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