Inflación: los precios de los alimentos se aceleraron en la última semana y la suba mensual saltó al 2,7% + Agregar ámbito en









El rubro de alimentos y bebidas trepó un 1,7% en los últimos siete días de septiembre y encadenó su tercera suba consecutiva. El impulso estuvo traccionado por un disparo en bebidas e infusiones y fuertes aumentos en carnes, verduras y panificados.

Inflación de alimentos: Trepó 1,7% en la última semana de septiembre, acumulando la tercera suba consecutiva. Mariano Fuchila

La dinámica de los precios minoristas volvió a mostrar señales de presión sobre el cierre del mes. La inflación de alimentos se volvió a acelerar en la última semana en comparación con la anterior, marcando una aceleración semanal en la cuarta semana de septiembre y encendiendo luces amarillas en el ritmo de los productos de la canasta básica.

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Los datos son proporcionadas por la consultora LCG, que mide la variación de los precios de manera semanal. El relevamiento abarcó 8.000 precios de alimentos y bebidas en cinco supermercados, utilizando como ponderadores la estructura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires.

El detalle Según el informe, los precios de alimentos y bebidas aumentaron un 1,7% en la cuarta semana de septiembre, registrando su tercera suba semanal consecutiva. Con este resultado, la inflación del rubro aceleró al 2,7% mensual en el promedio de las últimas cuatro semanas, lo que representó un salto de 0,9 puntos porcentuales respecto a la medición previa.

Con este resultado, la inflación del rubro aceleró al 2,7% mensual en el promedio de las últimas cuatro semanas, lo que representó un salto de 0,9 puntos porcentuales respecto a la medición previa. Más del 50% del incremento semanal estuvo impulsado por las fuertes alzas en carnes (+1,1%), verduras (+3,9%) y productos panificados (+2,1%), tres de las categorías con mayor incidencia en el presupuesto de las familias.

A su vez, el relevamiento dio cuenta de un salto importante en el porcentaje de productos con aumentos de precios, confirmando una mayor presión en las góndolas hacia el cierre de septiembre. En ese marco, las variaciones de precios presentaron mayor dispersión y sesgo hacia valores positivos.

Aceleración motorizada por alimentos y bebidas En el análisis mensual, la inflación promedio de alimentos de las últimas cuatro semanas se aceleró al 2,7%, registrando un salto de 0,9 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. Este avance evidencia la rápida traslación a precios que tuvieron las subas de las últimas tres semanas sobre la canasta alimentaria. Según el índice, el rubro de bebidas e infusiones para consumir en el hogar lideró holgadamente las subas con un incremento del 14,0%, traccionando la inflación mensual del sector. Según el índice, el rubro de bebidas e infusiones para consumir en el hogar lideró holgadamente las subas con un incremento del 14,0%, traccionando la inflación mensual del sector. En el extremo opuesto, categorías como azúcar, miel, dulces y cacao (-3,1%), aceites (-2,9%), frutas (-1,5%) y panificados (-1,1%) registraron variaciones negativas en el promedio mensual.

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