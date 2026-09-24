Las cuatro claves que complican la meta de crecimiento de la economía del Presupuesto 2027

Un estudio privado considera que sería muy difícil que la economía se expanda 4% en función de lo que se proyecta de inversión, consumo y obras públicas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene una mirada para 2027 algo más realista de la que planteó en septiembre de 2025 para este año. Eso no quita que las proyecciones que presentó en el proyecto de ley de Presupuesto sean bastante optimistas en sus objetivos en función de que no se plantean cambios en el programa económico.

Según señala la consultora Analytica , que dirige el economista Ricardo Delgado , hay cuatro razones que indican que es muy difícil que se cumplan las proyecciones de crecimiento económico del 4% para el año electoral.

El proyecto de ley supone que el crecimiento de la economía vendrá por el lado de las exportaciones y la inversión. El consumo no sería motor de la recuperación.

En primer lugar Analytica señala que "los principales motores de la demanda se encuentran apagados y no se ve un cambio de condiciones en el corto plazo". "Sin demanda y con una capacidad ociosa de más del 40% en la industria, difícilmente las empresas encuentren atractivo invertir ", plantea la consultora.

El informe indica, además, que "el crédito a empresas crece muy lento" y que "el destinado a la producción está algo mejor que el de las familias, por sus menores niveles relativos de mora, pero acumula en el año una caída del 0,5% en adelantos en cuenta corriente y una suba de apenas 4,7% en documentos a sola firma".

Al recordar la medida del Banco Central que flexibiliza el acceso al crédito en dólares para no exportadores, el informe considera que "puede ayudar, con un impacto potencial en torno a u$s5.000 millones, aunque hoy el problema es más de demanda que de oferta". "Difícilmente las empresas lo demanden ante la cercanía de las elecciones, las típicas tensiones cambiarias de esos períodos, el riesgo de descalce de monedas y la escasa experiencia con este tipo de instrumentos", explica el reporte.

Por otro lado, sostiene que "2027 es un año electoral con una probable mayor inestabilidad macro y financiera, lo que tiende a retrasar las decisiones de inversión".

En tanto, Analytica advierte que "el Presupuesto no contempla un aumento de la obra pública que tenga impacto". "Por el contrario, la inversión real directa de la Administración Nacional caería 1,3% real en 2027 y la del Sector Público Nacional consolidado crecería apenas 5,8%, muy poco para compensar las caídas sufridas en estos años", advierte el estudio.

El estudio considera que la proyección de inflación del 18% para diciembre de 2027 es más ajustada a la realidad. "Convalida que el proceso de desinflación es más lento y complejo de lo que anticipaba. Resulta lógico, tanto por otras experiencias internacionales como por el aumento en el precio de los commodities", dice la consultora.

La inflación de Estados Unidos ayuda

Según dice el presupuesto, la evolución del tipo de cambio va a ir por debajo de la inflación. No obstante eso no implica que vaya a haber un mayor retraso del dólar.

"Si se considera una inflación en Estados Unidos en torno al 2% anual, la competitividad cambiaria bilateral se mantendría en los niveles actuales tras la fuerte apreciación del primer semestre, e incluso mejoraría levemente hacia adelante", señala el trabajo.

Al respecto, Analytica indica que los niveles de atraso de septiembre "apenas superan en un 4,5% a los de noviembre de 2023, un umbral con el que el Gobierno parece sentirse cómodo". "Esa diferencia se ampliaría levemente hasta alrededor del 6% hacia finales de 2026 y se sostendría en 2027", indica al trabajo.