Cómo eligen los argentinos un crédito: el costo financiero total lidera por encima de la cuota y la tasa

El 62% de los argentinos prioriza pagar la menor cantidad de intereses al elegir un crédito, mientras que el valor de la cuota mensual queda en un segundo plano con apenas el 14%. Los detalles, en la nota.

Los argentinos priorizan el costo financiero total y la tasa de interés al solicitar un crédito.

Un informe analiza los factores determinantes para el endeudamiento de los argentinos y advierte sobre los riesgos de evaluar los préstamos solo por la cuota inicial.

El relevamiento fue realizado por la consultora Focus Market, dirigida por Damián Di Pace. En ese marco, Di Pace señaló que "tomar un crédito no debería evaluarse solamente por la tasa o por el monto de la cuota, sino fundamentalmente por la capacidad de repago . Antes de endeudarse, es clave analizar qué proporción de los ingresos quedará comprometida, la estabilidad y previsibilidad de esos ingresos".

El director de Focus Market destacó que el foco del endeudamiento debe estar en la resistencia financiera a largo plazo . Alertó que no contemplar la evolución de los ingresos ni el contexto económico al asumir una deuda termina comprometiendo el consumo y el ahorro, un fenómeno que ya se evidencia en los crecientes índices de morosidad.

Los datos del informe reflejan una clara atención al costo efectivo del dinero: mientras el 38,19% analiza primero el Costo Financiero Total, un 28,92% se fija en la tasa de interés. Sumados, superan el 67% de las menciones, lo que demuestra que la carga financiera total encabeza las alertas de los tomadores de crédito.

En un segundo nivel aparece el valor de la cuota mensual, mencionado por el 13,80%, seguido por la posibilidad de adelantar cuotas o cancelar anticipadamente el crédito, con un 9,64%. Aspectos como la cantidad de cuotas (4,73%), los requisitos de acceso (3,02%) y la rapidez de otorgamiento (1,51%) muestran una incidencia considerablemente menor.

Los datos confirman que el costo financiero total y la tasa de interés son los factores determinantes al buscar un crédito, postergando a un segundo plano la rapidez del trámite y la cantidad de cuotas.

Costo financiero

El estudio indica que el costo financiero aparece como el principal factor que determina la elección de un crédito. El 61,86% de los encuestados señalan que lo más importante es pagar la menor cantidad de intereses posible, mostrando que el costo total del financiamiento pesa muy por encima de otros atributos.

Detrás del costo total, el 14,62% evalúa el monto de la cuota y el 10,59% la confianza en la entidad. La preferencia por menos cuotas (7,42%) y la agilidad o exigencia de requisitos (2,75%) quedan en el último escalón.

Riesgo de morosidad: No considerar la evolución de ingresos y el contexto económico aumenta los índices de morosidad.

En conclusión, los datos confirman que la cautela económica prima al momento de solicitar un préstamo: los argentinos priorizan el costo total del financiamiento por encima de la comodidad, la agilidad o las facilidades del trámite, evidenciando una alta sensibilidad al impacto del crédito sobre la economía del hogar.

"No alcanza con reestructurar deudas si las tasas se mantienen elevadas. La salida sostenible requiere mejorar el stock de deuda y reducir el costo del nuevo crédito en simultáneo; de lo contrario, la mora volverá a aumentar", señaló Damián Di Pace.