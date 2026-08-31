Solo uno no es estadounidense: quiénes son los 10 hombres más millonarios del mundo

Forbes actualizó las mayores fortunas del planeta y el sector tecnológico domina esta lista con patrimonios extraordinarios.

Estos son los hombres más ricos del mundo en agosto 2026.

Cada vez se nota más como es que las mayores fortunas del mundo están concentradas en un pequeño grupo de empresarios que se dedica principalmente a la tecnología. Según la actualización de Forbes al 1 de agosto de 2026, los diez primeros reúnen un total de u$s2,7 billones .

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El listado está dominado por empresarios estadounidenses , pero solo uno de sus integrantes nació y mantiene su principal actividad fuera de Estados Unidos. Además, varias posiciones cambiaron durante julio por las variaciones en las valuaciones de compañías como Tesla, SpaceX, Amazon, Oracle y Alphabet.

El histórico inversor estadounidense se encuentra en el top 10 con una fortuna estimada en u$s154.000 millones . A lo largo de su carrera, Buffett construyó buena parte de su patrimonio al frente de Berkshire Hathaway, conglomerado desde el cual realizó inversiones en numerosas compañías y sectores durante varias décadas.

Warren Buffett se mantuvo con los años entre los hombres más ricos y conocidos del mundo.

Bernard Arnault es el único integrante no estadounidense del ranking. El empresario francés posee una fortuna calculada en u$s157.000 millones . Su riqueza se debe principalmente a LVMH , un grupo de lujo que reúne marcas internacionales de moda, bebidas, joyería y otros productos de alta gama.

El cofundador de Oracle ocupa el octavo lugar con aproximadamente u$s168.000 millones . Su patrimonio cayó en unos u$s24.000 millones durante julio después de una baja en las acciones de la compañía. Se puede decir que la mayor parte de su riqueza sigue directamente ligada a su participación en el gigante tecnológico.

A pesar de los flujos en su patrimonio, sigue siendo de las personas más ricas del planeta.

Este es el único integrante de la lista que no es de Estados Unidos.

Nvidia fue fundamental para el desarrollo de la IA. Gentileza - Julia Demaree Nikhinson

7. Jensen Huang: u$s174.000 millones

El crecimiento de Nvidia convirtió a Jensen Huang en una de las figuras más importantes del auge de la inteligencia artificial. Su fortuna llegó a unos u$s174.000 millones, impulsada por el enorme crecimiento de una compañía cuyos procesadores gráficos se volvieron fundamentales para centros de datos y sistemas de IA.

Zuckerberg sigue entre los hombre más ricos del mundo gracias a Meta. Gentileza - Ig: @zuck

6. Mark Zuckerberg: u$s216.000 millones

El fundador de Facebook se mantiene entre las principales fortunas del planeta con un patrimonio de u$s216.000 millones. Zuckerberg sigue al frente de Meta, empresa que agrupa negocios como Facebook, Instagram y WhatsApp, y todavía mantiene una participación accionaria que potencia gran parte de su patrimonio.

Gracias a sus inversiones y activos, Dell se mantiene como el 5to hombre más rico del mundo. Gentileza - Ben Sklar/FORTUNE

5. Michael Dell: u$s229.000 millones

Michael Dell acumula una riqueza de u$s229.000 millones y por eso ocupa el quinto puesto. Fundó Dell en 1984 mientras todavía estudiaba en la Universidad de Texas. Además de su participación en Dell Technologies, parte de su fortuna se debe a otras inversiones privadas y activos tecnológicos.

Como co-creador de Google, Sergey acumula una fortuna. Gentileza - Evan Agostini

4. Sergey Brin: u$s269.000 millones

El cofundador de Google aparece en el cuarto puesto con un patrimonio de u$s269.000 millones. Brin creó el buscador junto con Larry Page mientras ambos estudiaban en Stanford. Aunque ya no participa diariamente de la gestión de Alphabet, mantiene una participación importante en la compañía.

Jeff Bezos sigue posicionándose entre las personas más acaudaladas del planeta. Gentileza - Ig: @laurensanchezbezos

3. Jeff Bezos: u$s278.000 millones

Jeff Bezos alcanzó una fortuna de u$s278.000 millones y fue uno de los grandes ganadores de julio. El fundador de Amazon sumó unos u$s29.000 millones durante el mes, impulsado por la suba de las acciones de la empresa. También cuenta con Blue Origin y es propietario de The Washington Post.

A pesar de fundar Google con Sergey Brin, Larry ocupa un lugar más alto en el ranking. Kimberly White

2. Larry Page: u$s292.000 millones

El segundo lugar pertenece a Larry Page, con un patrimonio estimado en u$s292.000 millones. El empresario cofundó Google junto con Sergey Brin en 1998 y posteriormente dirigió Alphabet. Aunque dejó la conducción diaria de la empresa, sus acciones siguen siendo la principal fuente de su riqueza.

Más allá de sus controversias, Musk sigue siendo el hombre más rico del mundo. Reuters

1. Elon Musk: u$s690.000 millones

Elon Musk se mantiene como el hombre más rico del mundo con una fortuna de u$s690.000 millones. Su patrimonio depende principalmente de sus participaciones en SpaceX y Tesla. Durante julio perdió u$s363.000 millones por la caída en la valuación de ambas compañías, pero incluso así conservó una enorme diferencia frente al resto del ranking.

Forbes calculó que su participación en SpaceX quedó valuada en unos u$s552.000 millones y su posición en Tesla en aproximadamente u$s123.000 millones. Estas cifras pueden cambiar diariamente debido a las cotizaciones bursátiles y a las nuevas estimaciones sobre el valor de las compañías.