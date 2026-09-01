El abanico volvió a ponerse de moda en España tras la sofocante ola de calor + Agregar ámbito en









El origen de este accesorio se vincula al comercio marítimo portugués con Asia en los siglos XV y XVI. Desde España, el abanico viajó a América Latina y en el siglo XIX pasó a ser un elemento expresivo.

Desde España, el abanico viajó a América Latina y en el siglo XIX, las bailaoras de flamenco comenzaron a usarlo como un elemento expresivo. Audacy

El abanico, un accesorio clásico de España, volvió a ponerse de moda en medio de la ola de calor que azota a Europa. Diversos ciudadanos fueron registrados usándolo en los vagones del metro y la vía pública mientras se esperan máximas cercanas a los 40 grados.

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En diálogo con la agencia AP, un ciudadana identificada como Ana Feliu (20) expresó que se protegía del sol con un abanico de papel que le regalaron durante una fiesta valenciana: “Este es mi favorito, pero tengo muchos”, aseguró cerca de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Esta semana, se espera que la capital española llegue a los 39ºC.

Por otro lado, un hombre llamado David González (53) aseguró: “Al principio me daba un poco de vergüenza porque es un artículo que se relaciona sobre todo con la mujer, pero reconozco que tiene su funcionalidad y que a mí me alegra el día”.

Volvió a ponerse de moda el abanico en España: cuáles son sus orígenes Los historiadores creen que el abanico plegable llegó a Europa a través del comercio marítimo portugués con Asia en los siglos XV y XVI. Para mediados del siglo XVII, el pintor español Diego Velázquez pintó su enigmática “La dama del abanico”, en la que una mujer posa con lo que parece ser un delicado abanico de madera.

A medida que se ponían de moda en las cortes europeas, España desarrolló su propio estilo e industria y Madrid se convirtió en un importante centro de producción. En el siglo XVIII, Valencia se había erigido como la capital española de la fabricación de abanicos.

Con el tiempo, la asociación del abanico con el flamenco ayudó a convertirlo en un símbolo español por excelencia. Freepik Desde España, el abanico viajó a América Latina. En el siglo XIX, las bailaoras de flamenco comenzaron a usarlo como un elemento expresivo, a medida que estilos de canto y baile cubanos como la guajira influían en esa forma de danza. Con el tiempo, la asociación del abanico con el flamenco ayudó a convertirlo en un símbolo español por excelencia. “El abanico es un elemento perfecto porque, por un lado, evoca el calor y la humedad de Cuba —esa sensación pesada y opresiva. Y al mismo tiempo, nos da una manera de sacar a relucir lo seductor, lo coqueto", explicó Carmen Torres, una bailaora de 44 años en el sur de España. España llamó a la paz tras conflictos registrados en las calles de Ceuta: "La violencia no es el camino" El gobierno de España se pronunció este viernes por el conflicto con los migrantes provenientes de Ceuta, luego de incidentes registrados entre manifestantes y la policía en las últimas horas. El enclave español vive hace un mes la llegada de una oleada masiva de personas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue quien pidió tranquilidad este viernes: "Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque (...) la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad", expresó en el Congreso en Madrid. Decenas de miles de migrantes irrumpieron en Ceuta desde Marruecos el 30 y 31 de julio, y si bien la mayoría de ellos regresó, una parte - disputada entre 5.000 según el gobierno central y 10.000 según las autoridades ceutíes- permanece en el enclave de 80.000 habitantes, vagando por las calles y durmiendo en campamentos improvisados o en playas.

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