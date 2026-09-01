Antonela Rocuzzo: todas las veces que salió a apoyar a Lionel Messi

La compañera de vida de Lionel Messi estuvo en sus momentos más importantes con la Selección y lo apoyó tanto en las derrotas como en la gloria.

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en los momentos más importantes de su carrera con la Selección argentina.

Desde hace años, Antonela Roccuzzo ocupa un lugar central en la vida de Lionel Messi y también se convirtió en una de las principales figuras de su entorno familiar. A través de sus redes sociales, comparte mensajes para acompañarlo en los momentos más importantes de su carrera.

El vínculo quedó especialmente expuesto durante el recorrido de Messi con la Selección argentina . Antonela estuvo presente en las celebraciones de los títulos, pero también en las derrotas que marcaron la carrera del capitán, siempre con palabras de respaldo hacia el futbolista.

Con el retiro de Messi del seleccionado, anunciado en agosto de 2026, Roccuzzo volvió a expresarse públicamente. Su mensaje resumió más de dos décadas de alegrías, frustraciones, finales perdidas y títulos , además del impacto que tuvo esa trayectoria en su familia.

Uno de los mensajes más recordados de Antonela llegó después de la Finalissima 2022 , cuando Argentina derrotó 3-0 a Italia en Wembley. El triunfo significó otro título para el equipo dirigido por Lionel Scaloni y confirmó el gran momento que atravesaba la Selección.

Luego del partido, Roccuzzo publicó en Instagram una serie de imágenes de los festejos y le dedicó unas palabras a Messi. “Tan feliz por vos mi amor. Vamos Argentina. ¡Te mereces todo!” , escribió junto a fotografías en las que el futbolista aparecía celebrando con el trofeo.

El mensaje también reflejó la expectativa que existía en torno al Mundial de Qatar, que se disputaría meses después. Para Messi, aquella conquista significaba continuar con una racha de éxitos que había comenzado con la Copa América 2021 y que cambiaría definitivamente su historia con la camiseta argentina.

El festejo más esperado: el Mundial 2022

La celebración más importante llegó el 18 de diciembre de 2022, cuando Argentina venció a Francia en los penales y Messi finalmente levantó la Copa del Mundo. Antonela estuvo en el estadio Lusail junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes se sumaron a los festejos después del partido.

Tras el pitazo final, la familia se encontró con el capitán dentro del campo de juego. Los hijos de Messi se abrazaron con su padre y posaron junto a él con el trofeo, en una de las imágenes más emblemáticas de aquella jornada. Antonela también acompañó a Messi durante la entrega de premios, cuando recibió el reconocimiento como mejor jugador del torneo.

Más tarde, Roccuzzo compartió una publicación en Instagram con una serie de fotografías familiares y celebró el logro alcanzado. “Qué orgullo más grande que sentimos por vos”, escribió, antes de destacar los años de esfuerzo y las frustraciones que había atravesado Messi hasta convertirse en campeón del mundo.

El Mundial 2026, el último de Messi

En 2026, Antonela volvió a acompañar a Messi durante una nueva Copa del Mundo, que terminó con Argentina como subcampeona tras perder la final ante España. Después del partido, la rosarina publicó un mensaje dirigido especialmente al capitán.

“Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos”, escribió Roccuzzo. En su publicación destacó la capacidad de Messi para superar los momentos adversos y mantenerse enfocado pese a las dificultades que encontró durante su carrera.

El mensaje también puso el foco en el vínculo entre Messi y sus hijos. Antonela remarcó que los chicos crecieron viendo el esfuerzo de su padre y aprendieron de primera mano el valor de la perseverancia, el trabajo y la capacidad de levantarse después de una derrota.

El apoyo de Antonela al adiós de Messi a la Selección

Después de la final del Mundial 2026, Messi confirmó su decisión de cerrar su ciclo con la Selección argentina. El futbolista explicó que la decisión había sido tomada el 21 de julio y que el desgaste físico, junto con el recambio generacional, influyeron en su decisión de dejar el seleccionado.

Horas después del anuncio, Antonela publicó una emotiva carta en sus redes sociales. Allí recordó los diferentes momentos que atravesaron juntos y destacó especialmente el camino que llevó a Messi desde las frustraciones iniciales hasta la conquista de los títulos más importantes.

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte”, escribió Roccuzzo. En el cierre, resumió el sentimiento de toda la familia: “Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito”.

La despedida de Messi de la Selección también marca el cierre de una etapa compartida para su familia. Antonela estuvo presente en los momentos más difíciles y en las conquistas más importantes, y sus mensajes dejaron en claro que detrás de cada título hubo años de esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Con el final de este capítulo, su acompañamiento vuelve a quedar resumido en una frase que atraviesa toda la historia: el orgullo de haber recorrido junto a Messi cada paso de su camino con la camiseta argentina.