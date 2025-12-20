Cómo evoluciona la salud de Christian Petersen a más de una semana de su internación

El estado de salud de Christian Petersen , uno de los chefs más influyentes de la gastronomía argentina, mantiene en vilo al ambiente culinario y a los medios a una semana de su internación. El cocinero debió ser ingresado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes , luego de sufrir una falla multiorgánica mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín .

Desde el primer momento, la familia solicitó un estricto hermetismo , decisión que derivó en varios días sin información pública. Apenas circuló un comunicado oficial y el acompañamiento permanente de su esposa Sofía Zelaschi y del entorno íntimo, que se mantuvo a su lado aguardando la evolución clínica.

El hecho ocurrió el viernes 12 de diciembre , cuando Petersen integraba un grupo de excursionistas que se preparaba para iniciar el ascenso al Lanín . Antes de comenzar la travesía, el guía advirtió que el chef no se encontraba en condiciones físicas adecuadas para continuar. Ante la gravedad del cuadro, dio aviso inmediato al guardaparque , quien coordinó un operativo de rescate .

El cocinero fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes , donde los profesionales diagnosticaron una fibrilación auricular , una arritmia cardíaca de riesgo, junto a un brote que complicó su estado general. Tras estabilizarlo, resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo , donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica y pronóstico reservado .

La información trascendió recién el jueves 18 , casi una semana después del episodio. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, relató Fernando Ciuffolotti , del medio Realidad Sanmartinense.

Ante la difusión de versiones y rumores, el Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Carrillo emitieron el primer parte médico oficial. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, indicaron en el comunicado, en el que también solicitaron respeto por la privacidad del paciente y su familia. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, subrayaron.

Qué es una falla multiorgánica

La falla multiorgánica, también conocida como síndrome de disfunción multiorgánica (SDMO), constituye una emergencia médica grave en la que dos o más órganos vitales dejan de funcionar de manera adecuada como consecuencia de una lesión o enfermedad inicial, como una infección severa, un traumatismo o una respuesta inflamatoria descontrolada.

Según difundieron los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, “es un estado grave y potencialmente mortal que requiere tratamiento inmediato en cuidados intensivos para apoyar los órganos afectados —corazón, pulmones, riñones, hígado y cerebro— y tratar la causa subyacente”.

La familia como sostén y la decisión de preservar la intimidad

El silencio que rodeó el caso durante los primeros días respondió a un acuerdo entre la familia de Petersen y el equipo médico. En el programa A la Barbarossa (Telefe), Analía Franchín confirmó que el entorno íntimo pidió mantener la reserva: “Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofía”.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi se casaron en abril de este año, luego de siete años de relación iniciada en los sets de El Gran Premio de la Cocina. La pareja había construido un proyecto de vida compartido tanto en lo personal como en lo profesional.

El momento previo al episodio de salud

Días antes de la internación, el chef compartió en redes sociales un mensaje dedicado a su esposa, citando al poeta Rabindranath Tagore: “Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”.

La publicación, acompañada por imágenes en el sur argentino, reflejó un momento de plenitud personal y recibió una respuesta cargada de afecto por parte de Zelaschi.

En el plano profesional, Petersen atravesaba una etapa de equilibrio. En una entrevista de principios de noviembre, contó que replanteó sus exigencias laborales, delegó responsabilidades y comenzó a planificar un descanso.

Entre sus proyectos figuraron la concesión de un restaurante en un club de tenis de Buenos Aires y nuevos especiales televisivos en elGourmet, señal que expresó su apoyo con un mensaje en X: “Desde la familia de elGourmet acompañamos con todo nuestro cariño a nuestro querido Christian Petersen en este difícil momento. Nuestros pensamientos están con él y su familia, enviando fuerza y confiando en su pronta recuperación”.

Mientras Petersen continúa internado bajo estrictos cuidados médicos, la comunidad gastronómica, colegas y seguidores sostuvieron una cadena de apoyo constante. La familia permanece como pilar central, en un contexto marcado por la cautela, la espera y el respeto por la intimidad, a la espera de una evolución favorable en las próximas horas.