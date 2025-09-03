Con una inversión de u$s6,5 millones, Coto inauguró el primer Data Center privado del país con triple certificación internacional

El nuevo centro es parte de un plan integral de modernización tecnológica de la cadena argentina de supermercados.

La cadena de supermercados Coto anunció la inauguración del “Alfredo Coto Datacenter” , que implicó una inversión superior a los u$s6,5 millones . Se trata del primer y único Data Center privado de la Argentina en obtener triple certificación internacional en diseño, construcción y operación.

“El Data Center no sólo fortalece nuestra infraestructura tecnológica, sino que nos brinda agilidad, escalabilidad y resiliencia para acompañar el crecimiento de la compañía y ofrecer la mejor experiencia a clientes y colaboradores”, señalaron desde la Dirección de Tecnología y Canales Digitales de Coto.

El nuevo centro es parte de un plan integral de modernización tecnológica que combina lo mejor de ambos mundos: infraestructura propia de última generación junto con soluciones en la nube.

Esta estrategia híbrida permite a la compañía consolidar un ecosistema tecnológico de clase mundial , capaz de sostener su expansión y elevar los estándares de la industria en la región.

Este proyecto vuelve a marcar un hito en la innovación tecnológica nacional y refuerza el compromiso estratégico de la compañía con la transformación digital, la seguridad de la información y la excelencia operativa.

Con esta inauguración, Coto reafirma su liderazgo en el mercado argentino, continúa invirtiendo en el país y se posiciona como una de las empresas pioneras en infraestructura tecnológica en América latina.