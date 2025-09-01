Una cadena internacional de hoteles de lujo desembarcó en Argentina de la mano de un inversor cordobés

Choice Hotels International abrió en Bariloche su primer hotel en el país con su marca Radisson Blu. Se integra al complejo Distrito Capitalinas, del empresario Marcelo Roca.

Marcelo Roca se reivindica como un empresario nacido y criado en Córdoba , aunque está radicado en Buenos Aires desde hace varias décadas. Su compañía Teximco arrancó exportando lanas desde la Patagonia y con el paso del tiempo se afianzó como constructora y desarrolladora.

Ahora acaba de concretar uno de sus mayores hitos en esta actividad: tras una inversión de u$s13 millones inauguró un hotel internacional de cinco estrellas en el complejo residencial Distrito Capitalinas Bariloche .

Para lograr este objetivo se asoció con una marca que juega en las grandes ligas de la hotelería mundial y que nunca había estado en Argentina: Choice Hotels International . Esta cadena puso su marca Radisson Blu en el frente del flamante hotel que se levanta a pocos metros de la orilla del lago Nahuel Huapi .

Distrito Capitalinas de Bariloche tiene como antecedente el complejo habitacional y corporativo del mismo nombre ubicado en Córdoba , provincia donde Marcelo Roca tiene fuerte presencia también a través de su constructora en la ejecución de varias obras públicas relevantes.

La llegada de Choice Hotels International a la Argentina es parte de un agresivo plan de expansión en el segmento upscale (alta gama) que la cadena está llevando a cabo en todo el mundo, con particular énfasis en América Latina y el Caribe .

En esta región tiene más de 180 hoteles y 25.000 habitaciones disponibles. Además de la reciente apertura en Bariloche, viene de inaugurar un Radisson Blu en San Luis Potosí, en México; otro similar en Riviera, Panamá, y un Big Grand Hotel en Medellín, Colombia.

También figuran en el calendario de aperturas un Hotel Ascent Collection en Calama, Chile, y un Hotel Radisson en Paramaribo, Surinam. Además, viene de renovar por 20 años un acuerdo exclusivo de franquicia maestra en Brasil con la cadena local Atlántica Hospitality Internacional, que cuenta con 70 hoteles y una oferta de más de 10.000 habitaciones.

A nivel global, la cadena que cotiza en Wall Street bajo el ticker CHH reportó en el segundo trimestre de este año un fuerte crecimiento internacional, con un aumento neto de 5% interanual en la cantidad de habitaciones internacionales, impulsado por un incremento del 15% en la cantidad de aperturas.

La llegada de la compañía a Bariloche se concretó a través de su subsidiaria Choice Hotels CALA (Caribe y América Latina). El hotel junto al Nahuel Huapi se encuadra dentro del segmento más "top" de la cadena (upper upscale) y, según informó, "apuesta por la excelencia en cada detalle y expresa una firme intención de redefinir el concepto de lujo en la Patagonia Argentina".

El hotel forma parte de la diversa cartera de Choice Hotels International de más de 7.500 hoteles, que representan una oferta de casi 650.000 habitaciones, en 46 países y territorios.

Una propuesta de lujo abrió las puertas junto al lago Nahuel Huapi

"Estamos orgullosos de sumarnos a una de las marcas de Choice Hotels International, una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo, para presentar lo que sabemos será un hotel único en su tipo en Bariloche. Junto con OWN Hotels, nuestro operador, esperamos dar la bienvenida a nuestros huéspedes en el Radisson Blu Bariloche con un nuevo estándar de excelencia en el gran Parque Nahuel Huapi de nuestra Patagonia Argentina", sostuvo Marcelo A. Roca, CEO de Capitalinas y propietario del hotel.

HOTEL BARILOCHE HABITACION Una de las habitaciones del nuevo hotel Radisson Blu Bariloche.

Por su parte, Ricardo Losada Revol, Vice Presidente Senior y Gerente General de la División Internacional de Choice Hotels, dijo: "Choice Hotels proporciona al hotel Radisson Blu Bariloche una propuesta de valor que incluye acceso a nuestra red global de marketing y distribución de clase mundial y a nuestro exitoso sistema de franquiciados, contribuyendo al éxito de la operación".

"Estamos emocionados de ingresar a un nuevo país como Argentina, y como argentino, estoy entusiasmado de mostrar la marca Radisson Blu en un destino como la Patagonia, que ofrece numerosas opciones para amantes de la naturaleza, la nieve, la comida y el vino", completó.

Capitalinas Bariloche es un complejo de usos mixtos de alta gama con 72 brand residences en sus módulos laterales. En el módulo central está el hotel Radisson Blu, de 5 estrellas, con 48 habitaciones y 32 suites exclusivas que van desde los 86 hasta los 100 metros cuadrados.

Todas las unidades están diseñadas con una estética sofisticada, amplios espacios y vistas abiertas al lago Nahuel Huapi.

El hotel cuenta con dos restaurantes: Coolto, inspirado en la esencia de la Patagonia, y Omakase, especializado en cocina asiática. Además tiene el Michel Rolland Wine Bar, curado por el reconocido enólogo francés.

En el rubro bienestar, cuenta con los servicios de Lahuan Wellness Spa, del Cauquén Pool Bar, con gimnasio, espacios para yoga, meditación, y salas de juegos para chicos.