Créditos hipotecarios UVA: BBVA baja fuerte la tasa al 7,5% para monotributistas y autónomos

Con una tasa del 7,5% + UVA, el banco mejora las condiciones para que independientes accedan a su casa propia.

La decisión de BBVA se da en un contexto en el que el sistema financiero busca reactivar el crédito hipotecario.

El banco BBVA anunció una fuerte reducción en la tasa de interés de sus créditos hipotecarios para trabajadores independientes, que pasó del 17% al 7,5% TNA + UVA , convirtiéndose en el primer banco privado en ofrecer esta competitividad para monotributistas y responsables inscriptos .

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La entidad dio así un paso estratégico para ampliar el acceso al financiamiento habitacional, al extender su denominada “Tasa Superior” —la más baja dentro de su oferta— a segmentos históricamente más restringidos , como los profesionales y autónomos.

Según explicó el banco, la medida apunta a responder a una demanda concreta del mercado: la necesidad de herramientas financieras más accesibles para quienes no cuentan con ingresos en relación de dependencia.

“ Identificamos que el segmento de trabajadores independientes requería un mayor respaldo para alcanzar su vivienda, y hoy somos el primer banco privado en dar ese paso y bajar la tasa al 7,5% ”, señaló Ricardo Castro del Barrio , Head de Productos de Banca Minorista y Prendarios de BBVA en Argentina.

En esa línea, agregó que la entidad busca ofrecer una solución “ ágil, previsible y sumamente competitiva que convierta el sueño de la casa propia en realidad ”.

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Qué condiciones hay para acceder a la tasa preferencial

Para acceder a la nueva tasa del 7,5% + UVA, los monotributistas y responsables inscriptos deberán cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, contar con al menos 2 años de antigüedad en la actividad y demostrar un ingreso mensual igual o superior a 4 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El esquema mantiene las condiciones generales del crédito hipotecario UVA. El banco permite financiar hasta el 80% del valor de la propiedad, con plazos que van desde un mínimo de 5 años hasta un máximo de 30 años.

Además, los solicitantes pueden sumar ingresos de hasta dos familiares directos, lo que permite ampliar la capacidad de endeudamiento y acceder a montos más elevados.

Un movimiento clave en un mercado en reactivación

La decisión de BBVA se da en un contexto en el que el sistema financiero busca reactivar el crédito hipotecario, tras años de virtual parálisis. En ese marco, la competencia entre bancos por ofrecer mejores condiciones comienza a intensificarse.

La baja de tasas para independientes representa un cambio relevante, ya que se trata de un segmento que tradicionalmente enfrentó mayores restricciones para acceder a financiamiento de largo plazo.

Quienes estén interesados en la nueva línea podrán simular el crédito y conocer las condiciones a través de los canales digitales del banco o mediante su ejecutivo de cuenta.