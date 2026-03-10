BBVA prevé financiar más de u$s3.000 millones en 2026 para proyectos sostenibles

El banco realizó su primera Cumbre de Sostenibilidad en Argentina, donde reunió a más de 450 líderes empresariales y planteó que la transición hacia una economía verde será un factor clave de competitividad.

BBVA en Argentina celebró su primera Cumbre de Sostenibilidad , un encuentro que reunió a más de 450 líderes empresariales en la Torre BBVA , con participación presencial y vía streaming, y en el que la entidad anunció su objetivo de movilizar más de u$s3.000 millones en financiamiento sostenible durante 2026 .

El evento, realizado bajo el lema “Transformando el futuro sostenible” , estuvo enfocado en analizar el rol del sistema financiero y del sector privado en la transición hacia una economía más sustentable.

Durante la apertura, Hernán Jordan, director de Banca Empresas e Instituciones de BBVA en Argentina, destacó el crecimiento del financiamiento vinculado a sostenibilidad.

“En BBVA Argentina hemos crecido exponencialmente en la canalización de financiamiento sostenible, alcanzando en 2025 más de u$s2.000 millones, con un 70% destinado a proyectos climáticos y un 30% al crecimiento inclusivo”, afirmó.

En ese marco, señaló que la meta para este año es superar los u$s3.000 millones , reforzando el acompañamiento a empresas, pymes y al sector agropecuario en su proceso de transición hacia modelos productivos más sostenibles.

Sostenibilidad y competitividad

La agenda incluyó un panel sobre estándares globales y exigencias de los mercados internacionales, moderado por Toni Ballabriga, Global Head of Sustainability Intelligence & Advocacy de BBVA.

En ese espacio, el ejecutivo sostuvo que la sostenibilidad ya no es solo una agenda ambiental, sino un factor estratégico para la competitividad empresarial.

“Seguimos pensando que la competitividad es un imperativo estratégico y una enorme oportunidad de negocio. La clave está en el sentido estratégico de la sostenibilidad. El cambio es imparable”, aseguró.

A su turno, Marina Andrés, Head of Advisory GTB Global de BBVA, señaló que la banca tiene tres roles clave en este proceso: movilizar capital, acompañar estratégicamente a los clientes y escalar la transición hacia nuevos modelos productivos.

Por su parte, Sebastián Bigoritto, director ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), remarcó la necesidad de integrar estas políticas dentro de la gobernanza corporativa.

“Hoy es fundamental integrar la sostenibilidad en la estructura de gobernanza de las compañías”, sostuvo.





Experiencias del sector privado

La cumbre también incluyó un panel con empresas que ya aplican estrategias sostenibles en sus modelos de negocio, con la participación de Manuel Ron (BIO4), Sofía María Wullich (Lartirigoyen) y Augusto Buda (Essential Energy Holding).

Durante el debate, los ejecutivos coincidieron en que la sostenibilidad se convirtió en un factor central para la rentabilidad y la resiliencia empresarial.

Ron destacó que la reducción de emisiones se traduce en eficiencia y ahorro, mientras que Wullich compartió experiencias de economía circular, como la recuperación del 89% de las silobolsas utilizadas en la actividad agropecuaria.

En tanto, Buda subrayó el potencial regional para la transición energética y afirmó que América Latina podría cubrir parte de la demanda energética europea en el futuro.

Energía y transición energética

Otro de los paneles abordó el rol de las empresas en la descarbonización de la matriz energética, con participación de ejecutivos de Genneia, PCR y YPF Luz.

En ese marco, Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos de Genneia, anticipó que el sector renovable podría cerrar el año con 1,7 gigawatts de energía renovable instalada.

Por su parte, Juan Giglio, CFO de PCR, destacó que más del 50% de las inversiones de la compañía ya se destinan a proyectos de energía renovable.

El rol del sistema financiero

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Verónica Incera, directora de Banca Corporativa e Inversión de BBVA en Argentina, quien remarcó el rol del sistema financiero para acelerar la transición productiva.

“La sostenibilidad no es una moda ni un aspiracional del futuro. Es un tema de negocio y un factor de competitividad”, afirmó.

La ejecutiva señaló además que la colaboración entre empresas, bancos y cadenas de valor será clave para avanzar hacia modelos productivos más sostenibles.

De esta manera, la entidad busca posicionarse como socio estratégico del sector productivo, acompañando a pymes, empresas y al agro en la transformación hacia una economía más competitiva, resiliente y sostenible.