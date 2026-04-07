De cuánto es la fortuna de Camila Morrone, la argentina que conquistó a millones con la serie de terror del año

Nacida en nuestro país y criada en Norteamérica, la actriz llegó a lo más alto de Hollywood con su destreza en la actuación.

La carrera de Camila Morrone dio un salto notable en el último tiempo, consolidándola como una de las figuras emergentes más observadas de la industria audiovisual. Nacida en Argentina y criada en Estados Unidos, logró combinar su perfil como modelo con una creciente presencia en cine y televisión.

El reconocimiento internacional terminó de llegar con su participación en una de las producciones de terror más comentadas del año, estrenada en Netflix, donde su actuación captó la atención de millones de espectadores. La serie "Algo terrible está a punto de suceder" impulsada por los creadores de Stranger Things, se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

Gracias a este papel, Morrone no solo amplió su alcance como actriz, sino que también se posicionó como un rostro fuerte dentro de una nueva generación de talentos latinos en Hollywood, abriendo la puerta a proyectos de mayor escala.

Camila Morrone nació en Los Ángeles, California, aunque posee raíces argentinas por parte de sus padres , quienes se trasladaron a Estados Unidos antes de su nacimiento. Hija de padres vinculados al mundo del espectáculo, creció en un entorno cercano a la actuación, lo que influyó en su vocación artística desde temprana edad.

Antes de dar el salto a la pantalla, construyó una sólida carrera como modelo, trabajando con importantes marcas internacionales y apareciendo en reconocidas revistas de moda. Este recorrido le permitió ganar visibilidad y experiencia frente a cámara.

Camila Morrone Después de años de carrera, finalmente llegó a lo más alto de Hollywood con su papel protagónico en Algo terrible está a punto de suceder. Imagen: Netflix

Su debut como actriz llegó con participaciones en cine independiente, como en la película Never Goin' Back, donde empezó a mostrar su potencial interpretativo. Poco a poco, fue accediendo a proyectos más ambiciosos, consolidando su perfil en la industria.

El verdadero punto de inflexión llegó con su incorporación a una ambiciosa serie de terror de Netflix, que marcó un antes y un después en su carrera y la posicionó definitivamente en el radar internacional.

La explosión de su carrera como actriz

El crecimiento de Morrone se aceleró con su participación en esta nueva serie que apuesta por una historia cargada de misterio, tensión y elementos sobrenaturales. Desde su anuncio, el proyecto generó gran expectativa. En la serie, la actriz se destaca por un papel intenso y emocional, que le permitió demostrar un rango interpretativo más amplio. Su actuación fue uno de los aspectos más elogiados por el público y la crítica, consolidando su lugar dentro del elenco.

Camila Morrone Actualmente es una de las actrices mejor criticadas del espectáculo y su patrimonio creció formidablemente. Imagen: Netflix

El éxito del estreno fue inmediato: la producción se posicionó entre lo más visto de la plataforma, impulsando la popularidad de todo su reparto. En ese contexto, Morrone logró destacarse como una de las revelaciones. Este impacto no solo fortaleció su imagen en Hollywood, sino que también la proyectó hacia nuevos desafíos profesionales, con propuestas que abarcan tanto cine como televisión en distintos géneros.

Fortuna de millones: el patrimonio de Camila Morrone

A partir de su crecimiento en la industria del entretenimiento y su trabajo como modelo, el patrimonio de Camila Morrone alcanzó en 2026 una cifra estimada de alrededor de 2 millones de dólares.

Este monto refleja tanto sus ingresos por actuaciones como sus contratos publicitarios y colaboraciones con marcas internacionales. Con su carrera en plena expansión, se espera que su fortuna continúe en aumento en los próximos años.