Ni ojota ni zapatilla: el calzado que generó debate en todo el mundo por ser solo una suela

Todo invento relacionado al calzado va atado a un factor fundamental, que es lo que genera la diferencia entre lo que buscan millones de usuarios a la hora de ponerse algo en los pies. La comodidad es importante, aunque la estética suele tener un peso aún mayor, lo que impacta en el valor del mismo.

Pero este producto generó realmente un problema a la hora de compartir opiniones. Si bien es sencillo y práctico, varios testimonios señalan que no se ve tan atractivo como uno esperaría, aunque su función está lejos de ser un accesorio de moda y apunta directamente al bienestar del pie de quien lo use. ¿Valen la pena o sus críticos tienen razón al cuestionar su lanzamiento?

Este invento, bautizado como “Link Flip-Shoe” , es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación que duró más de cuatro años. Los diseñadores probaron cientos de prototipos hasta encontrar una forma que se mantuviera pegada al pie sin necesidad de usar telas, cordones, correas ni ningún tipo de cobertura superior.

El calzado consiste básicamente en una plataforma de goma con bordes flexibles que se cierran sobre los laterales del pie. Al calzarse, estos bordes laterales lo “atrapan” por presión, mientras que un pequeño tope en la zona del dedo gordo y un refuerzo en el talón terminan de brindar la estabilidad necesaria.

A diferencia de un zapato común, aquí no hay nada que ajustar manualmente . Por eso, el diseño se fabrica con una precisión milimétrica, dejando apenas una diferencia mínima entre talles. Esta exactitud es lo que garantiza que la suela no salga volando al caminar rápido o al subir una escalera.

El concepto generó una fuerte división de opiniones en todo el mundo. Mientras muchos lo ven como una evolución lógica hacia la libertad del pie, los críticos más duros lo comparan con las famosas “Crocs” por su estética rupturista, cuestionando si realmente es un calzado serio o simplemente una excentricidad visual.

Embed - LINK - the first universal Flip-Shoe

Para lograr que la base sea resistente pero no se sienta como una tabla rígida, se utilizó un compuesto de goma llamado EVA. Este material permite que la suela imite las articulaciones naturales del pie, acompañando el movimiento al caminar sin perder la forma original ni deformarse con el uso intensivo.

Los innovadores beneficios de este calzado

El beneficio más directo de este diseño es la higiene absoluta y la salud de la piel. Al eliminar las telas y dejar el pie totalmente al aire libre, desaparecen los problemas de sudor, humedad y mal olor. Esto reduce la formación de hongos y bacterias que suelen proliferar en las zapatillas cerradas.

Otro punto fuerte es la sensación de caminar descalzo pero con seguridad. La suela es lo suficientemente gruesa como para absorber los impactos contra el asfalto y proteger la planta de vidrios, piedras o del calor extremo del suelo en verano.

Link Flip Shoes Scott Tharler 1 Muchos usuarios cuestionaron el apartado estético del innovador calzado. Scott Tharler

Respecto a la estabilidad, el sistema de agarre lateral ofrece una firmeza superior a la de cualquier sandalia común. Esto permite que el usuario pueda moverse con agilidad en situaciones cotidianas, ya sea correr para alcanzar el colectivo o caminar apurado entre la gente, sin el riesgo de que el calzado se doble o se salga.

Sin embargo, los usuarios que han probado el invento indican que existe la necesidad de adaptarse al calzado. Durante los primeros días de uso, es normal sentir cierta fricción en los bordes del pie mientras la piel se acostumbra al nuevo material.

El mantenimiento es otro de los grandes atractivos, ya que al ser íntegramente de goma y plástico se lava de manera fácil con agua y algún jabón o detergente, para luego secarse al sol. No hay plantillas que acumulen suciedad ni telas que se manchen, lo que simplifica y extiende la vida útil del producto.

Para quienes quieran adquirirlo, se consigue a través del sitio oficial de la marca o en distintas plataformas que financian su producción. El precio de venta al público general se fijó en torno a los 119 dólares, un valor alto que también elevó el debate alrededor de este polémico pero práctico calzado.