Crisis textil: Mauro Sergio se presentó en concurso de acreedores + Seguir en









Textilana inició el proceso para reordenar pasivos tras meses de suspensiones, baja producción y caída de ventas en su planta de Mar del Plata.

La empresa había suspendido a parte de su personal y ahora inició un concurso preventivo para reordenar sus deudas tras meses de baja actividad en su planta de Mar del Plata.

La firma Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, solicitó la apertura del concurso preventivo de acreedores con el objetivo de reordenar su estructura financiera, en un contexto de menor nivel de actividad en su planta de Mar del Plata y caída de ventas en el mercado interno.

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Según informó la compañía, la decisión se vincula con la contracción del consumo y el escenario macroeconómico. En ese marco, la firma planteó que el proceso apunta a garantizar la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus compromisos comerciales.

De acuerdo con registros del Banco Central, la empresa no presenta cheques rechazados y su deuda se mantiene en situación 1, es decir, sin atrasos en los pagos dentro del sistema financiero. El pasivo total asciende a más de $2.400 millones, un nivel que la compañía busca reordenar a través de la instancia judicial.

FITA_ Federación de Industrias Textiles Argentinas 1 Presentación en proceso y situación financiera Si bien la apertura del concurso fue comunicada por la empresa, el expediente todavía no fue ingresado formalmente en la Justicia, según pudo saber este medio. Una vez presentada, la causa habilitará el inicio de la negociación con acreedores bajo supervisión judicial, mientras la firma continúa operando.

La empresa señaló que el proceso forma parte de un “reordenamiento” orientado a sostener la operatoria y preservar el negocio. También indicó que mantendrá el abastecimiento a sus clientes durante el desarrollo del concurso.

La decisión se produce luego de varios meses de ajuste en la operación. Entre noviembre de 2025 y marzo de este año, la compañía aplicó un esquema de suspensiones que alcanzó a 175 trabajadores, durante el cual abonó el 78% del salario. El personal fue reincorporado el 1 de abril, aunque la planta continúa con niveles de actividad acotados. En paralelo, la empresa había evaluado extender las suspensiones hasta mitad de año, en función de la evolución de la demanda. Textilana cuenta con una estructura industrial integrada que incluye procesos de hilandería, tejido, tintorería y confección, con foco en la producción de sweaters y prendas de punto. La planta de Mar del Plata forma parte del entramado textil de la ciudad, históricamente vinculada a la producción de pulóveres. Durante 2025, la firma ya había reducido su producción en más de 20% y avanzó con recortes de personal, en un escenario de menor consumo y cambios en la dinámica del mercado. A nivel sectorial, la industria textil registra una mayor participación de prendas importadas, que en algunos segmentos alcanza cerca del 70% del consumo, junto con una caída en las ventas internas. Este contexto incide en el nivel de actividad de las empresas locales y en su estructura de costos.