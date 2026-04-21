Dante Gebel llegó al país y activa agenda de candidato que altera a La Libertad Avanza

Dante Gebel aterrizó en Argentina y encabezará una reunión de su mesa política para avanzar de cara a la eventual definición de su candidatura presidencial . El pastor, empresario e influencer que lidera la River Church con sede en California, estará en el país hasta el viernes con una abultada agenda de reuniones y encuentros para sumarle volumen a Consolidación Argentina , la agrupación nutrida por dirigentes del peronismo , desencantados de La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei y personalidades de la sociedad civil y del sector productivo que lo impulsan como candidato de cara a 2027 .

El primer encuentro público de Gebel será en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, con su círculo de máxima confianza . Se trata de Juan Pablo Brey , titular del gremio de aeronavegantes y principal armador político del pastor. En esa mesa también se sientan Eugenio Casielles , legislador porteño exiliado de LLA, José Minaberrigaray , secretario gremial del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (S.E.T.I.A) y Daniel Darling , CEO de River Church y padrino de Brey.

Son los dirigentes que ya se reunieron el mes pasado en Madrid con Gebel y le ofrecieron un crítico diagnóstico de la situación social del país bajo la gestión de Milei : desocupación creciente, paritarias por debajo de ascendente inflación, cierre de fábricas y empresas. Fue antes de continuar la gira de su show "Presidente" hacia Suiza, donde parte del equipo de Consolidación Argentina coincidió en alguna oportunidad con Gerardo Martínez , titular de la UOCRA con asiento en ese país de Europa a partir de su participación en la reuniones de la OIT.

Los vínculos del espacio de Gebel con el sindicalismo son amplios . Además de Brey y Minaberrigaray, en el lanzamiento de su espacio a fines de 2025 estuvo también presente Cristian Jerónimo , uno de los secretarios generales de la CGT . En el interior del país, uno de los principales armadores es Eduardo Cabello , secretario general de la CGT y de la UOCRA en San Juan, quien también oficia como pastor, además de ser diputado provincial. En San Luis, se sumó Carlos D'Alessandro , ex diputado nacional de La Libertad Avanza enfrentado con Karina Milei .

Consolidación Argentina busca nutrirse así de la fragmentación peronista ante la falta de un liderazgo definido a nivel nacional, pero también pesca en la pecera de Milei a partir de votantes decepcionados con La Libertad Avanza y el feroz programa de ajuste implementado por el gobierno nacional . Una apuesta a instalar a Gebel como un outsider de la política más allá de las banderas políticas a partir de la base de los casi 7 millones de fieles evangélicos que hay en el país de acuerdo a la última encuesta del Conicet.

Otro problema para Javier Milei

El crecimiento exponencial del culto evangélico en detrimento del catolicismo, fenómeno que llegó a alertar al papa Francisco, tiene especial penetración en el conurbano bonaerense y en la regiones de mayor fragilidad socioeconómica del país. Entre los contactos que tendría Gebel durante su estadía en Argentina podría estar Mariano Almada, secretario de Relaciones Institucionales y Culto del gobierno de Córdoba a cargo de Martín Llaryora, encargado de regularizar la personería jurídica de centenares de iglesias evangélicas en su provincia. Pero tampoco se descarta un encuentro con el gobernador.

Otro mandatario provincial que puso a sus segundas líneas en contacto con la dirigencia de Consolidación Argentina es el salteño Gustavo Saénz que, al igual que Llaryora, está alejado de la conducción del PJ nacional a cargo de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la presentación del espacio realizado en marzo en el microestadio de Lanús, cedido por el massista Nicolás Russo, se proyectó además un video enviado por Graciela Camaño, histórica referente del peronismo bonaerense y exesposa de Luis Barrionuevo. Pero la expansión de Gebel ya despierta también interés entre los intendentes del conurbano. El primero en acercarse a Consolidación Argentina fue Julio Zamora, alcalde de Tigre, también alejado de la cúpula del peronismo a partir de su enfrentamiento abierto con el Frente Renovador de Sergio Massa, su lejanía con el kirchnerismo y su falta de afinidad con Axel Kicillof.

En noviembre del año pasado, Zamora encabezó en su municipio la segunda edición del Día de las Iglesias Evangélicas, un evento que incluyó una marcha, música, baile y un acto central en los jardines del Museo de Arte Tigre. El intendente, quien esta semana podría reunirse con Gebel, se encargó además de destacar el trabajo social y espiritual que realizan las comunidades religiosas en los barrios de su distrito. “Ponemos en valor el esfuerzo y la ardua tarea que realizan en cada barrio del Municipio. Llevan adelante un gran trabajo con aquellos vecinos y vecinas que no la están pasando bien; por eso es fundamental articular acciones juntos”, manifestó en aquella oportunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanteGebelOk/status/2046361834811232380?s=20&partner=&hide_thread=false Saliendo para Buenos Aires; me esperan varias reuniones y algunas entrevistas; siempre es un placer estar en Argentina. pic.twitter.com/O5HAdqAHWC — Dante Gebel (@DanteGebelOk) April 20, 2026

Pero en la agenda de Gebel, quien esta semana hará base en su departamento de Puerto Madero, figuran además empresarios del círculo rojo interesados en su proyección política. Además de un encuentro con lideres religiosos de otros credos que podría incluir a integrantes del arzobispado porteño de Jorge García Cuerva. Los empresarios Leonardo Flotta (Mar del Plata) y Ariel Frias también se reunirán con el pastor esta semana.

Alerta en La Libertad Avanza

El eventual desembarco de Gebel en política encendió las alarmas no sólo en La Libertad Avanza donde temen una dispersión del voto blando que acompañó a Milei en el balotaje 2023 a través de distintas alternativas electorales como el PRO de Mauricio Macri y hasta la posibilidad de una candidatura de Victoria Villarruel. También en el peronismo levantaron la guardia tanto que la semana pasado Kicillof recibió a las autoridades de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (FECOPEBA), de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA) y de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE). Fue en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, junto a la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de Cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares.

Para diciembre, Gebel tiene previsto encabezar un multitudinario acto en el estadio de River Plate. Se trata del superclásico de la juventud donde podría haber por primera vez un pronunciamiento formal de su parte acerca de una candidatura presidencial para 2027. Por ahora, se mueve a través de gestos y mensajes en redes sociales: "Apenas empiezas a dudar si vas por el buen camino, es cuando precisamente, el asustado enemigo repite su modus operandi: la mentira, la calumnia, la difamación; ¡esa es la gran confirmación que la asignación vale la pena y que le preocupas! Y obviamente, la mentira nunca prospera y se cae por su propio peso, nunca hay que salir a aclarar nada. Quienes te conocen, saben quien eres. Y quienes no, no habrá nada que los convenza".