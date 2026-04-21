Olvidate de lavarlas a mano: el invento que deja tus zapatillas como nuevas en minutos + Seguir en









Un equipo compacto promete cambiar la rutina diaria con un sistema práctico que sorprende por su rapidez y resultados impecables.

El lavado de las zapatillas nunca fue tan fácil como ahora. Freepik

Son millones de personas las que suelen dejar para después una de las tareas más tediosa: lavar las zapatillas. El problema principal es que hay que armarse de paciencia, debido a que con un mínimo error podés arruinarlas, en especial cuando la suciedad está muy adherida.

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Ante esa situación, apareció un invento que busca facilitar todo el proceso. Es un equipo pensado para el mantenimiento del calzado, con un sistema que promete limpieza profunda y un secado rápido, algo que hasta ahora era difícil de lograr en el hogar.

The Midishi M1 Esta nueva herramienta revoluciona el cuidado del calzado. Gentileza - Casaboom El electrodoméstico que faltaba en tu hogar: de qué trata este invento millonario El equipo, conocido como Midishi M1, propone una solución integral para el mantenimiento del calzado. A diferencia de los métodos tradicionales, este aparato reúne lavado, centrifugado, secado y desinfección en un solo sistema que llevará a cabo el proceso.

Par que funcione solo hay que cargar agua, elegir el programa adecuado, dejar que la máquina haga el trabajo completo y, en menos de media hora, el calzado puede quedar listo para volver a usarse. Sus dimensiones son compactas y pesa solo nueve kilos para que pueda ubicarse en distintos espacios del hogar, como el lavadero o el baño.

En cuanto a su tecnología, incorpora un tambor con múltiples cepillos y rodillos que giran a alta velocidad. Este sistema permite limpiar la superficie sin afectar la estructura del calzado, logrando un equilibrio entre la potencia y el cuidado de los materiales delicados.

The Midishi M1 La solución al fregado tedioso de las zapatillas llegó. Gentileza - Casaboom Lavado y secado automático: las características más llamativas Uno de los aspectos más interesantes de este equipo es la variedad de programas disponibles. Incluye opciones como lavado rápido, estándar y profundo, que se adaptan al nivel de suciedad y al tipo de material. También cuenta con un modo de autolimpieza que mantiene el aparato en buenas condiciones tras cada uso. Para la parte del secado, el dispositivo ofrece aire frío o caliente así se puede adaptar a cualquier tipo de calzado, conservando la forma original y evitando deformaciones. Además incorpora un sistema de desinfección que combina luz ultravioleta con partículas de plata, lo que reduce la presencia de bacterias y elimina olores. En términos de capacidad, el equipo admite hasta dos pares de calzado adulto por ciclo, aunque esto puede variar según el tamaño. Para modelos más grandes o voluminosos, se recomienda hacer todo el proceso de forma individual para obtener mejores resultados. El aparato está pensado para zapatillas deportivas y calzado de uso diario, fabricados con tela, goma, malla o cuero flexible. Por el otro lado, no es recomendable para piezas más delicadas, como sandalias con detalles adheridos o botas rígidas.

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