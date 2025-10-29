Cyber Monday 2025: cómo comparar desde ahora los precios y asegurarse que los descuentos sean reales

El evento comercial llega con miles de ofertas, pero también con trampas en los montos finales de los productos.

En los últimos años, las grandes campañas de ofertas online se han vuelto citas obligadas para quienes buscan adelantar regalos o renovar tecnología sin esperar al fin de año. Este 2025, el Cyber Monday promete nuevamente seducir con descuentos atractivos, pero conviene mirar de cerca: no todas las rebajas lo son tanto como parecen .

Lo que antes era un trabajo manual, en los últimos años se crearon herramientas específicas para analizar en tiempo real si los precios subieron días antes del evento para luego aparentar una “superoferta”.

La clave está en estar preparado, saber cuándo empieza, qué categorías serán protagonistas y cómo comparar para no caer en la trampa de los “descuentos maquillados”. Las plataformas que rastrean historial de precios y muestran variaciones permiten que el consumidor inteligente identifique cuándo una oferta es genuina o simplemente un espejismo.

Para Argentina, la edición 2025 del Cyber Monday tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre . Durante ese fin de semana largo de ofertas online, cientos de comercios adheridos a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) esperan estimular el consumo digital.

Aunque a nivel internacional el término “Cyber Monday” se asocia al primer lunes después de Acción de Gracias en Estados Unidos , en Argentina la dinámica se adapta al calendario local, por lo que conviene estar atento al aviso oficial del evento cada año.

Categorías y descuentos del Cyber Monday

Durante este evento, los rubros más visibles suelen ser tecnología (smartphones, notebooks, televisores), electrodomésticos, indumentaria y artículos para el hogar. Muchos comercios prometen porcentajes de descuento llamativos (como hasta 50 % off, promociones con tarjetas o cuotas sin interés.

Compras Online Freepik

Sin embargo, las comparadoras de precios advierten que no todo lo que luce como descuento lo es: algunos productos aumentan su precio días antes para que, al aplicar el “descuento”, el valor final sea similar al habitual. En Argentina, hay plataformas permiten ver la evolución del precio de un producto y verificar si lo que parece “rebajado” representa realmente un ahorro. Por lo tanto, conviene revisar la categoría, el producto que queres y desde ya monitorear el historial.

Páginas web para comparar precios

Para que el Cyber Monday 2025 no te tome desprevenido, algunas de las herramientas más recomendadas para comparar precios en Argentina son:

Precialo : permite buscar un producto, ver qué comercios lo ofrecen, el precio vigente y su evolución histórica, lo que ayuda a detectar aumentos previos al evento.

Historial.com.ar : ofrece seguimiento de precios para productos de múltiples tiendas, y notifica cuando el precio baja respecto a la tendencia habitual.

Comparacity: aunque menos mencionada últimamente, estaba listada entre los comparadores más completos en Argentina.

Adicionalmente, para productos de supermercado o rubros básicos, el portal oficial Precios Claros permite ver diferentes comercios y sus listas de precios vigentes. Usar estas páginas te da una ventaja, ya que te ayuda a distinguir cuando la “superoferta” es real y cuándo es apenas un buen gancho de marketing.