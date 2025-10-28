Cyber Monday 2025: cuáles son las categorías en las que se aplican los descuentos

El evento digital se realizará del 3 al 5 de noviembre con más de 900 marcas y descuentos de hasta 30 % en tecnología, viajes, moda y más.

El Cyber Monday 2025 promete abrir una ventana de oportunidades para miles de consumidores argentinos. Organizado por Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y con la participación de más de 900 marcas, se destacan descuentos promedio del 30 % en productos y servicios durante tres días de ofertas intensas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para los comercios, desde grandes cadenas hasta pequeñas y medianas empresas, será una jornada clave para activar ventas en un contexto de consumo moderado . Y para los consumidores, una oportunidad de renovar tecnología, indumentaria, viajes o equipamiento del hogar con mayor ahorro.

El Cyber Monday nació como un fenómeno de compras exclusivamente online , originalmente en Estados Unidos, para impulsar el comercio digital tras la temporada del Black Friday.

En el caso argentino, se convirtió en uno de los eventos de mayor relevancia del calendario del comercio en línea , donde las tiendas se comprometen a ofrecer promociones fuertes durante un periodo acotado para captar demanda acumulada.

La edición 2025 del Cyber Monday en Argentina está prevista para realizarse desde la medianoche del lunes 3 de noviembre hasta el miércoles 5 de noviembre inclusive , abarcando así tres días consecutivos de ofertas.

Durante ese lapso, los usuarios podrán ingresar a la web oficial y a los sitios adheridos para aprovechar las promociones habilitadas por las marcas participantes.

Cyber Monday 2025: todas las categorías

Esta edición contempla una amplia gama de categorías para compras con descuento, incluyendo tecnología y electrodomésticos, viajes, salud y belleza, indumentaria, muebles, hogar y decoración, autos y motos, entre otras.

Las rebajas prometidas giran en torno al 30 % promedio, aunque pueden variar según el rubro y la marca.

COMPRAS ONLINE HOME OFFICE COMPUTADORA El objetivo de la propuesta académica es facilitar la transformación digital en las empresas Pexels

Cómo acceder a los descuentos

Para participar de los múltiples descuentos, solo hace falta ingresar al portal oficial del evento desde el inicio del periodo de descuentos y buscar entre los comercios adheridos.

Es recomendable revisar previamente los precios actuales para comparar la verdadera rebaja, además de aprovechar cuotas sin interés, envíos gratuitos o beneficios adicionales que ofrecen algunas marcas y bancos. Estar atento al stock y actuar con rapidez también es clave, ya que las promociones pueden tener unidades limitadas.